Actualizado 09/02/2019 a las 19:14

Michael Rice representará a Reino Unido en Eurovisión 2019 con el tema «Bigger than us» después de asegurarse el puesto tras ganar la final del You Decide. El tema, compuesto por John Lundvik, era el gran favorito desde el primer momento en una gala en la que la audiencia tenía que elegir entre tres canciones con dos versiones cada una pero en diferentes estilos.

Michael Rice consiguió pasar la primera ronda de votación, donde el jurado escogió al mejor intérprete para cada uno de los tres temas, y fue el televoto el que escogió al ganador de entre las tres propuestas. Entre los invitados de la noche estuvieron Netta Barzilai, la ganadora de Eurovisión 2018, y la representante británica del año pasado, Surie, que versionó «Storm».

Como miembro del Big 5 (al igual que España), Michael Rice competirá directamente en la gran final del sábado 18 de mayo en Tel Aviv. Su país es el que más años lleva participando intinterrumpidamente en el certamen, desde 1959. En 40 ocasiones han conseguido entrar entre los décimos primeros temas, pero para encontrar su última victoria, hay que remontarse hasta 1997, con Katrina & The Waves («Love shine a light»).

Rice tendrá que intentar poner fin a la mala racha de los últimos años y conseguir el que puede ser su sexta victoria en el festival.