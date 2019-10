Las mejores actuaciones de Blas Cantó en «Tu cara me suena»

Anastacia

A lo largo de su paso por el programa, Blas Cantó sorprendió al público y el jurado con sus perfectas imitaciones, haciéndose con el triunfo en cinco galas. Raphael, John Travolta, Justin Timberlake, Sam Smith, Prince y hasta Cher son los artistas a los que se enfrentó el cantante, aunque fue su imitación de Anastacia con el tema Left outside alone la que le entregó la primera plaza para la final de «Tu cara me suena».

Raphael

Blas Cantó se presentó en «Tu cara me suena» dispuesto a conquistar al público con su imitación de Raphael en la gala inaugural de la quinta edición del concurso. En esa ocasión, no consiguió sumar los puntos suficientes para convertirse en ganador, posición que alcanzaría hasta en cinco ocasiones a lo largo de la presente edición.

Justin Timberlake

El tema nominado a los Oscar Can’t stop the feeling, compuesto e interpretado por Justin Timberlake, entregó a Blas Cantó su primer triunfo en «Tu cara me suena». La actuación del ex de Auryn convenció al jurado que le entregó el mayor número de puntos en esa ocasión. Pero no sería la última.

Diana Navarro

Su victoria le llevó a hacerse con un ‘Trainning VIP’ en el que Blas se unió en los ensayos a la cantante Diana Navarro a la que después imitó sobre el escenario. Su actuación dejó boquiabierto al jurado que volvió a entregarle el mayor número de puntos.

Cher

No sería hasta la octava gala cuando Blas volvería a hacerse con el triunfo de la noche en «Tu cara me suena». Cantó interpretó de forma soberbia a Cher y el jurado cayó rendido a sus pies de nuevo.

Falete

En la décima entrega de «Tu cara me suena», Blas sufrió una gran transformación física para ponerse en la piel de Falete. Su más que conseguido reto le sirvió para hacerse con su cuarta victoria en esta quinta edición del concurso de imitaciones de Antena 3.

Queen

La última vez que Blas convencería al jurado para ser el campeón de una de sus galas sería en la decimocuarta donde interpretó al vocalista de Queen, Freddie Mercury. Su actuación ya forma parte de la historia del programa.