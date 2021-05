Eurovisión 2021: El voto del jurado pone a Suiza en cabeza y a España, en el puesto 24

00.41 Solo cinco españoles han recibido menos puntos que Blas Cantó en la historia de Eurovisión: Manel Navarro (2017, 5 puntos), Lydia Rodríguez (1990, 1 punto), Remedios Anaya (1983, 0 puntos), Conchita Bautista (1965, 0 puntos) y Víctor Balaguer (1962, 0 puntos)

00.37 España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, los únicos en recibir cero puntos del público.

00.34Votos para EspañaEl público de Eurovisión da cero puntos a Blas Cantó. España se queda en el puesto 24 de 26. Un triste resultado para el representante español.

00.33 Reino Unido se queda a cero votos. El público de Roterdam lo aplaude para animar. ¿Castigo por el Brexit?

00.28 El voto del jurado profesional deja líder a Suiza, con Francia en segundo lugar y Malta en tercero. España se queda con seis puntos en el puesto 24 (de 26). Y Reino Unido no logra ni un solo punto.

00.25 Pues Francia tampoco. Nuestros vecinos no nos han dado ni un punto, y se han reservado los 12 para Grecia. Blas Cantó, pese a su potente interpretación, sigue atascado en la cola.

00.23 Suiza se despega de Francia. El pequeño país tiene 249 votos, frente a los 218 de Francia. Blas Cantó sigue el tercero por la cola, con apenas seis votos.

00.17 ¡Ni Portugal! El jurado profesional de los vecinos no nos ha dado ni un punto. Los doce de Portugal han sido para Bulgaria.

00.12 Estamos en el ecuador de las votaciones. España apenas suma seis puntos, en el puesto 23; Reino Unido es el único país a cero tras la mitad de las votaciones. Francia sigue en cabeza.

00.11 Otros cuatro puntos para España. No le ayudan a salir del pozo, ya que sigue cuarto por la cola.

00.09 Blas Cantó sigue en la cola, con solo dos votos recibidos. Pero su actuación ha sido más que interesante. Aquí tienes, para que la valores, la interpretación de Blas Cantó en Eurovisión.

00.06 Dieciséis países han votado ya. Suiza, Francia y Malta lideran la clasificación.

00.04 ¡Primeros puntos para España! Reino Unido da dos puntos a Blas Cantó.

00.02 Nieves Álvarez, la portavoz de España, ha dado los 12 puntos del jurado a Francia.

00.01 Tres países siguen sin recibir un solo voto (y ya han votado 11 países): España, Reino Unido y Noruega.

00.00 Malta, el quinto país en votar, le da sus 12 puntos a Albania. España sigue a cero.

23.58 Polonia da sus 12 puntos a San Marino, que ha contado con el rapero Flo Rida como estrella invitada. Primera sorpresa de la noche. Francia ha recibido después los 12 puntos de San Marino.

23.56 Israel abre las votaciones. Y da sus doce puntos a Suiza. España, de momento, en blanco.

23.51 ¡SE CIERRAN LOS TELÉFONOS!!! La suerte está echada. ¿En qué puesto quedará Blas Cantó?

23.49 Entre lo más buscado de ABC se cuela este tema: ¿ Por qué participa Israel en Eurovisión? La respuesta, aquí.

23.46 Canta Duncan Laurence, el último ganador de Eurovisión. De momento, las votaciones siguen abiertas. Como anécdota, recordar que Laurence es el cantante que durante más tiempo ha mantenido el título de ganador de Eurovisión, ya que en 2020, debido al coronavirus, se suspendió el certamen.

23.40 'Rock in the Roof', o 'Rock en la azotea', es lo que está emitiendo ahora la realización de Eurovisión 2021. Un repaso por las mejores canciones de la historia de Eurovisión desde una azotea de Roterdam. En riguroso grabado, eso sí. Al menos, lo rodaron de noche, para no romper la magia de la fiesta.

23.36 Otro repaso por las actuaciones de la noche. La votación sigue abierta, pero los eurofans ya reclaman que empiece la votación. Nervios. Para los que duden, os recordamos cómo funciona el sistema de votos en Eurovisión.

El cantante de Italia, favorito a ganar Eurovisión 2021 - AFP

23.29 La cantante de Abba antes de las votaciones, en un recorrido en coche por Roterdam, asustada con la máscara de la presentadora holandesa disfrazada de Lordi, los que ganaron Eurovisión en 2006. Nos representa.

23.23 TVE regala unos anuncios de autopromoción antes de la votación. Ya hemos visto un adelanto de Masterchef y otro de 'El año de las furias' y de ' Poliamor para principiantes'. Lo de Roterdam sigue a la espera.

23.14 De nuevo La 1 (y todas las públicas de Europa) vuelven a mostrar las actuaciones de los finalistas de Eurovisión 2021. Las líneas están abiertas y los eurofans ya votan sus elegidas. Italia, visto lo visto en las redes, sigue siendo la favorita.

23.08Resumen de las actuaciones Ya se puede votar por el ganador de Eurovisión 2021 a través de una llamada de teléfono o un mensaje de texto.

23.01Última actuación de Eurovisión 2021San Marino es la última actuación de la noche en la posición 26. Senhit canta 'Adrenalina', una manera de cerrar el círculo con 'El diablo', la canción de Chipre que ha abierto la gala de Eurovisión 2021. Aquí también hay hueco para el español y, ojo, para el rapero estadounidense Flo Rida, que acompaña a Senhit en plató.

23.00Penúltima canción de la noche Se acerca el final de las actuaciones. En la posición número 25 actúa Tusse con 'Voices' como representante de Suecia.

22.53Italia, otra de las favoritas Del Festival de la Canción de San Remo al Festival de la Canción de Eurovisión. La banda de rock Måneskin, con 'Zitti E Buoni', es otra de las favoritas para ganar este año con una propuesta completamente diferente al del resto. El nombre de la banda es danés y significa 'luna llena' (la misma a la que ha cantado Blas Cantó). Si la representante de Chipre, Elena Tsagrinou, comienza su actuación tumbada bocarriba en el suelo; el de Italia acaba su actuación de la misma manera.

22.50Turno para el anfitrión de Eurovisión 2021Jeangu Macrooy, con 'Birth Of A New Age', intentará repetir la victoria de Países Bajos en Eurovisión 2021. No es de los favoritos, pero sí se ha valorado positivamente que cante partes de su canción en tongo al ser natural de la República de Surinam. La canción le viene como al dedo al certamen al ir sobre la resiliencia.

22.45Los 'tics' de NoruegaTIX, con 'Fallen Angel' (ángel caído), eligió este nombre por los 'tics' que le produce su síndrome de Tourette. Andreas Haukeland canta en inglés y vestido de ángel sobre un amor inalcanzable. Es muy popular entre los adolescentes noruegos. «Chicos, recordad que no estáis solos», dijo Andreas Haukeland al final de su actuación en alusión al acoso escolar.

22.41La 'matahari' de AzerbaiyánEfendi, con 'Mata hari', también lanza un mensaje que reivindica la figura de la mujer. Hasta se acuerda de Cleopatra como embajadora de Azerbaiyán. Como varios de sus compañeros de Eurovisión 2021, ha concursado en varios programas de talento. En 2020, en su quinto intento, logró ser seleccionada por su país. Un gran ojo y llamas de fuego protagonizan su puesta en escena.

22.37Francia, la más que posible ganadora de Eurovisión 2021 Turno en la posición 20 para Barbara Pravi con la balada 'Voilà', la gran favorita para ganar el micrófono de cristal. Ella también participó en el documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco y es la favorita del propio Blas Cantó. Su tema es una denuncia contra la violencia de género que ella misma ha sufrido. Francia lleva sin ganar Eurovisión desde 1988 con Céline Dion.

22.32Ucrania, otra de las favoritas La banda Go_A, con el tema 'Shum' (un grito del bosque), es una mezcla de música electrónica y folclore ucraniano. Sus letras modernas cuentan historias tradicionales ucranianas. Es de los pocos participantes en no cantar en inglés y su actuación es un resumen de lo que se espera de Eurovisión. Su vocalista emula la voz de una niña.

22.28Lituania, otra de las favoritasThe Roop, con 'Discoteque', es un fiestero alegato a bailar solo en casa; sobre todo en plena pandemia cuando las discotecas están cerradas. Su vocalista principal, Vaidotas Valiukevičius, se marca un buen baile sobre unos tacones. Mezcla de pop y rock. El amarillo de su vestimenta no les dará mala suerte.

22.23Victoria de Bulgaria Si gana Victoria, la representante de Bulgaria, el titular de la crónica estaría hecho. Ella, con su tema 'Growing Up Is Getting Old' (crecer es envejecer), es otra de las concursantes de Eurovisión 2021 que ha actuado en el documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco. Se dio a conocer en su país como concursante de 'Factor X'. Si Blas Cantó le dedica su canción a su abuela, Victoria se acuerda en esta balada de su padre, diagnosticado de ELA. En la línea del festival, su canción versa sobre el crecimiento personal sin olvidar las raíces de uno mismo y los lugares donde uno se siente seguro.

21.18Finlandia hace la peineta Los rockeros Blind Channel cantan por 'el lado oscuro' como representantes de Finlandia. Es una de las propuestas más diferentes de este Eurovisión 2021; ellos lo califican como «pop violento», visible hasta en los movimientos de cámara durante la actuación. Su letra anima a hacer una... peineta, algo que el certamen no les ha dejado hacer en directo.

22.13El ukelele alemán Jendrik, con 'I don't feel hate', representa a Alemania. Y, para ello, se agarra al ukelele que le regalaron a su hermana pequeña. La canción va en la línea del propio espíritu del festival: la tolerancia. El alemán también ha elegido el inglés para cantar y aconsejar cómo responder a los mensajes de odio.

22.10Tras la balada, el subidón Tras el 'bajón' de Blas Cantó, Moldavia presenta 'Sugar' con Natalia Gordienko. Puro pop «Dame un poco de azúcar», canta en lo que parece una letra sobre... ¿sexo?

21,04Turno para España y Blas Cantó De 'Chiqui' Cantó a Blas Cantó con 'Voy a quedarme'. El español es el encargado de cerrar la primera parte de la gala. El primer minuto de la actuación es con unas estrellas en el cielo para después aparecer una luna llena que representa a su abuela materna, cuya muerte por coronavirus a finales de 2020 motivó la escritura de esta emotiva balada. El español vistió de negro, tal y como se prometió, y empezó y acabó la canción a capela. A diferencia de otros concursantes, él dio las gracias en español.

22.00Islandia actúa en diferido A los integrantes de Daði og Gagnamagnið les toca ver su actuación desde el hotel después de que dos miembros de la delegación islandesa haya dado positivo por coronavirus. Es una de las canciones más alegres de este Eurovisión 2021 y un canto al amor duradero y sus bondades. Su vocalista la escribió pensando en su mujer, también integrante de la banda. «El amor envejece como el vino», reza la letra.

21.57Turno de Suiza, otra de las favoritasGjon's Tears, con 'Tout l'Univers', es uno de los candidatos favoritos para ganar Eurovisión 2021. En España es conocido por haber sido la banda sonora del documental sobre Rocío Carrasco. Es una de las baladas contra las que compite Blas Cantó. El mensaje de su canción es que hay que ser fuertes y amar a pesar de las zancadillas de la vida.

21.52El último baile de GreciaStefania de Grecia canta 'Last dance' (el último baile). Concursó ya en Eurovisión Junior 2016 como integrante de una banda y en representación de... Países Bajos. Sus padres son griegos. Comentada ha sido su actuación por cutre y utilizar un croma.

21.49El intento de Reino UnidoJames Newman, con 'Embers' (ascuas), intentará recuperar un lustre que desde hace tiempo no tiene Reino Unido. Ha colaborado con Calvin Harris, Ed Sheeran, Toni Braxton y Kesha. Es uno de los participantes que repite tras la cancelación de Eurovisión el año pasado por el coronavirus.

21.42Serbia también canta en español La banda femenina Hurricane, representante de Serbia, también cuenta con alguna palabra en español en su canción, 'Loco loco'. Ellas son de los pocos participantes en no cantar en inglés. Una de ellas ya concursó en solitario en Eurovisión 2016. Como otras compañeras del certamen, su letra contiene cierto mensaje que 'empodera' a la mujer: «Bebé, yo bailo sola. Yo soy mona y maja, y tú estás solo».

21.38Primeros hombres de la noche En blanco y negro comienza la actuación de la banda The Black Mamba, los cinco hombres representantes de Portugal. Su tema, 'Love Is On My Side', es una mezcla de blues, soul y funk. El vocalista escribió esta canción en un viaje a Róterdam, la ciudad donde se celebra Eurovisión 2021. A mitad de la actuación, el blanco y negro da paso al color.

21.34Malta es una de las favoritasDestiny ganó Eurovisión Junior 2015 y pretende ganar ahora con 18 años la versión adulta con la canción 'Je Me Casse' (Me largo), cuya letra en inglés y francés contiene un mensaje feminista. «Chico, por qué me das esa copa. Piensas que si estoy borracha, te daría una oportunidad», canta. Entre sus más que obvios referentes, Beyoncé y Lizzo. Como varios participantes de este año, Destiny participó en varios programas de talento como 'Factor X' y 'Got Talent.

21.30La representante de Rusia canta a favor de la toleranciaManizha, con 'Russian women', lanza un mensaje feminista como representante de Rusia. Empieza la actuación dentro de un vestido tradicional ruso para después salir de él vistiendo un mono casualmente rojo. La joven canta por el amor propio hacia una misma y su cuerpo. Sus canciones suelen tener un importante comentario social (los derechos de las mujeres y los niños) y mezclan varios idiomas. Su familia emigró a Rusia para huir de la guerra civil en Tayikistán. «Somos el cambio», canta.

21.25Primera banda de la galaBélgica tira de nostalgia con la banda Hooverphonic, cuya vocalista, Geike Arnaert (41), regresó al grupo tras dejarlo en 2008. Ellos también optan por el inglés con 'The wrong place' (el lugar equivocado).

21.22Turno para Israel Cuatro veces ha ganado Israel el certamen de Eurovisión 2021; la última vez en 2018 con Netta. Esta vez la embajadora es Eden Alene, una joven de Jerusalén cuya madre nació en Etiopía. Fan de Beyoncé y concursante de 'Factor X', incluso hizo la carrera militar. El momento más sorprendente de esta actuación es cuando se quita el vestido blanco al ritmo de 'Set me free' (libérame, en español).

21.17Albania también se presenta con una 'diva'Anxhela Peristeri representa a Albania con 'Karma'. Ella, a diferencia de Chipre, no canta en inglés. Esta es su segunda vez en Eurovisión. La también modelo concursó en programas de talento como 'Factor X' y 'Tu cara me suena'.

21.14Comienzan las actuacionesElena Tsagrinou, natural de Atenas (Gregia), representa a Chipre con 'El diablo'. Comienza la actuación tumbada bocarriba sobre el suelo. Aunque la mayor parte de la letra es en inglés, algunas frases son en español. Su estilo recuerda al de Eleni Foureira y su tema 'Fuego'. Aunque se sortea en qué mitad de la gala actúan los cantantes; son los organizadores quienes deciden en qué posición lo hacen. 'El diablo' es una canción muy marchosa para arrancar.

21.09Los presentadores se acuerdan de las víctimas del coronavirus Los cuatro presentadores de Eurovisión 2021 dedican esta gala a todos aquellos que han muerto por coronavirus durante la pandemia por coronavirus. Muchas de las canciones, de una manera u otra, apelarán a la situación que todo el planeta lleva viviendo desde marzo de 2020.

21.07Aparece Blas Cantó en el desfile de banderas El español entra al estadio de Róterdam (Países Bajos) con un golpe en el corazón y un beso al aire que posiblemente dedique a su abuela.

21.04La gala comienza con el desfile de banderas Como es habitual, Eurovisión comienza con el desfile de las banderas de los 26 finalistas; la mayoría, mujeres. Los presentadores de la gala interpretan el tema 'Shocking Blue', de Venus.

21.01Comienza Eurovisión 2021 La griega Elena Tsagrinou, con 'El diablo' como representante de Chipre, es la encargada de abrir la gala de la edición número 65 de Eurovisión. Dos años han pasado desde el último certamen, pues en 2020 se canceló por culpa de la pandemia.

20.53Cuánta gente habrá en el estadio 3.500 personas han podido acudir a Eurovisión 2021, cuya gala se celebra en Róterdam (Países Bajos) tras la victoria de este país en 2019. Los afortunados que verán la gala en persona ya habían comprado la entrada para la edición que no se pudo celebrar en 2020 por la pandemia.

20.47Cómo se eligió la canción de Blas CantóBlas Cantó interpretará la balada 'Voy a quedarme' esta noche en Eurovisión 2021, pero podría haber sido otro tema: 'Memoria'. Fue en febrero cuando TVE organizó una gala en la que el público español tenía que elegir con cuál de los dos temas iba el representante español a Róterdam.

20.42Quién es Blas Cantó En octubre de 2019, Blas Cantó fue el seleccionado de manera interna por RTVE para representar a España en Eurovisión 2020. No pudo actuar hace un año por el coronavirus, pero este sí. «Hoy se cierra un círculo y un sueño», comentó Blas Cantó a los compañeros de RTVE justo antes del desfile de banderas.

20.38Apoyo a Blas Cantó de otros representantes españoles Manel Navarro, Edurne, Pastora Soler y Miki Núñez son algunos de los representantes españoles de Eurovisión que le han deseado suerte por Twitter a Blas Cantó. También ha recibido el apoyo de su excompañero de la banda Auryn, David Lafuente.

20.34A Blas Cantó no le importa el puesto en que quede El representante español de Eurovisión 2021 hizo un miniconcierto en el Teatro Monumental de Madrid antes de viajar a Róterdam (Países Bajos). Allí confesó no importarle la posición en que esta noche quede. «Una mala posición en Eurovisión no te cambia la vida. Creo más en el trabajo», reconoció.

20.31El palmarés español España lleva desde 1969 sin ganar Eurovisión, cuando la representante fue Salomé con 'Vivo cantando'. Justo un año antes, en 1968, también ganó el certamen Massiel con ''La, la, la'. España lleva desde el año 2015 por debajo del puesto número veinte. En 2014, la murciana Ruth Lorenzo logró un décimo puesto.

20.25Cómo se decide quién gana Eurovisión 2021Blas Cantó tiene que convencer esta noche al público de los países participantes, pero anoche tuvo que hacerlo ante el jurado del festival. Cada parte tiene el mismo peso: 50%. Los países participantes pueden dar sus puntos a otros diez.

20.19Quién abre la gala La encargada de arrancar Eurovisión 2021 será Elena Tsagrinou y su 'El diablo' como representante de Chipre. Desde que se presentó su candidatura ha recibido críticas por glorificar a Satán.

20.12Cómo será la actuación de Blas Cantó El español irá vestido de negro y la puesta en escena será intimista para que prime la voz y el mensaje de 'Voy a quedarme'. Sobre el escenario aparecerá una gran luna llena que representará a la abuela del cantante, cuya muerte por coronavirus a finales de 2020 motivó la escritura de este tema.

20.08Los favoritos Italia, Suiza, Lituania, Francia y Malta son los países que más suenan en las quinielas. Dos de ellos, la francesa Barbara Pravi y el suizo Gjon's Tears, estuvieron en España para actuar en el plató del documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco.

20.05Dónde ver la gala La 1 de Televisión Española retransmite la ceremonia a partir de las nueve de la noche. Repiten como narradores Tony Aguilar y Julia Varela.

20.03 A las nueve de la noche empieza una gala que se celebra en Róterdam (Países Bajos) después de que en 2019 ganara el neerlandés Duncan Laurence con 'Arcade'. Sin embargo, el último ganador del festival se ausentará en plató tras dar positivo por coronavirus.