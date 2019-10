Actualizado 07/10/2019 a las 17:25

Experiencia, prometedora carrera musical y profesionalidad. Es lo que prometía RTVE del próximo representante de España en Eurovisión 2020. El anuncio, hecho público cuando quedan más de siete meses para el festival, pilló por sorpresa a todo el mundo: nadie esperaba que fuera durante el Telediario y menos de un sábado de octubre. Lluís Guilera y Lara Siscar dieron así en su espacio la primera entrevista a Blas Cantó con motivo de su próximo desafío profesional: representar a su país en el certamen musical más importante de Europa.

Blas Cantó, que reconocía más tarde por redes sociales que se había enterado apenas unas horas antes de su designación de manera directa por TVE, prometió en directo trabajar por una candidatura sólida, consciente de la importancia de escoger una buena canción. Y es que el murciano, nacido en 1991, ya tiene experiencia en el mundo eurovisivo. Además de ser seguidor de Eurovisión, cuando tenía 13 años participó en Eurojunior, el programa de TVE que ganó María Isabel con su «Antes muerta que sencilla».

Blas Cantó continuó su carrera en solitario e incluso intentó representar a España en el festival de Eurovisión de 2010, pero no logró clasificarse para la final. En verano de 2009 formó junto a otros compañeros la boy band Auryn, y se quedaron muy cerca de ser los representantes españoles el año en que ganó su preselección Lucía Pérez. Pese al disgusto, empezaron a trabajar con la discográfica y la preselección fue el despegue de su carrera grupal. Como ellos mismos han reconocido, no acudir al certamen en ese momento fue positivo para poder tomarse con calma su eminente carrera. Juntos grabaron hasta 4 discos.

Carrera en televisión

Tras la disolución de la banda en 2016, el año siguiente Blas Cantó participó y ganó la quinta edición de Tu cara me suena, dejando claras sus grandes dotes musicales y unas imitaciones para el recuerdo, entre las que destacan la aplaudida actuación como Anastacia, Freddie Mercury o Nino Bravo.

Su elección como futuro representante de España en Eurovisión la pronosticó incluso otra eurovisiva de éxito, Ruth Lorenzo, que fue décima en 2014 y que para 2020 volvía a ser la favorita de muchos seguidores del festival: «Debería ir un chico, por ejemplo, cualquiera de los integrantes de Auryn». «Sí, me veo, ¿por qué no? Pero lo que no voy a hacer es una preselección», respondía él poco después de ganar el concurso de imitaciones. Entonces tuvo tiempo para grabar e implicarse en la composición de «Complicado» ese 2018. En su primer CD en solitario incluyó temas en inglés y en castellano de diversos estilos: algunos más bailables como «In your bed» o su exitosa balada «Él no soy yo» que tantas puertas le abrió después.

Con su designación en el mes de octubre, TVE ha dejado patente que buscará para este año un cambio de estrategia para su participación en Róterdam. Con su designación interna, el ente público apuesta por artistas que, a priori, no se someterían a un proceso de selección abierto al público. Además, con su selección en el mes de octubre (cuando solo se conocía quién representará a Bélgica) dejan margen de maniobra para trabajar en la candidatura desde todos los ámbitos, intentando evitar desastres incomprensibles como el de «La venda» en Eurovisión 2019.

Cantó, con amplia carrera tanto sobre los escenarios como en los platós televisivos, tiene por delante uno de los mayores retos de su carrera musical por el momento: cautivar a la audiencia europea el próximo 16 de mayo en la edición número 65 del festival.