Actualizado 18/02/2019 a las 18:27

No pasó del octavo puesto en la votación de los telespectadores rumanos, pero sin embargo, Ester Peony, favorita del jurado, representará a Rumanía en Eurovisión 2019 con el tema «On a sunday». Tanto el público como cada uno de los seis miembros expertos tenían un peso similar en el proceso de votación, por lo que consiguió imponerse a sus rivales en el Selectia Nationala.

Ester Alexandra Creţu, conocida profesionalmente como Ester Peony, es una cantante y compositora rumana. Su pasión por la música le llegó desde pequeña, cuando vivía con su familia en Montreal, Canadá. En 2014, Ester se dio a conocer a través de internet, donde subía covers de canciones famosas, y logró su primer contrato discográfico. Desde ahí, tuvo diversos éxitos en su país, con gira en solitario incluida, pero su primer disco saldrá en los próximos meses.

Rumanía participó por primera vez en Eurovisión en 1994, y desde entonces ha participando en 21 ocasiones, clasificándose para la final en 18 de ellas. Su mejor resultado ha sido un tercer puesto con «Let Me Try» en 2005 y en 2010 con el tema «Playing With Fire», interpretado por Paula Seling y Ovi. El año pasado, The Humans no consiguió el pas a la gran final del sábado.