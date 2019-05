Eurovisión 2019: la gala final del festival en directo

22.20Desde Reino Unido llega ahora Michael Rice con «Bigger than us» . Su país es el que más años lleva participando intinterrumpidamente en el certamen, desde 1959. En 40 ocasiones han conseguido entrar entre los décimos primeros temas, pero para encontrar su última victoria, hay que remontarse hasta 1997, con Katrina & The Waves («Love shine a light»).

22.16Un estilo totalmente diferente es el del trío noruego KEiiNO, que interpretan «Spirit in the sky» . El trío está formado por los conocidos cantantes Tom Hugo y Alexandra Rotan junto al rapero Fred Buljo, que canta fragmentos en sami, la lengua de los lapones. Su tema está inspirado en la lucha por la igualdad de derechos, independientemente de la raza, la identidad de género o la sexualidad.

22.09 Hughes : «"Loving you is a losing game". Vaya moral tiene el holandés...»

21.52Suecia es uno de los grandes favoritos de esta noche. John Lundvik interpretará «Too late for love» con un potente coro góspel detrás. Su carrera musical despegó cuando puso letra a la canción «When You Tell the World You're Mine», que se tocó en la boda de la Princesa Victoria de Suecia en 2010. Viene a Eurovisión por partida doble: es el compositor de «Bigger than us», la canción de Reino Unido para este año.