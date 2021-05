Estos son los países clasificados para la final de Eurovisión 2021

Esta semana comienza la recta final de Eurovisión 2021 a las pantallas. Durante la primera semifinal de ayer pasaron por el escenario de Róterdam 16 países de los cuales, únicamente, diez de ellos han conseguido clasificarse para la gran final: Lituania, Rusia, Suecia, Chipre, Noruega, Bélgica, Israel, Azerbaiyán, Ucrania y Malta. A estos se les sumarán los otros diez países elegidos en la segunda semifinal del jueves 20. Además de los seis que ya se esperan en la gran final: los ‘Big Five’ (España, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania) y Países Bajos, por su calidad de anfitrión.

Tal y como muestran las casas de apuestas, Malta fue una de las favoritas de la noche, junto con Chipre y Lituania. Los lituanos fueron los primeros en subirse al escenario con 'Discoteque', del grupo The Roop y Chipre, revolucionó la noche con 'El Diablo' interpretado por Elena Tsangrinou.

Here they are! Your 10 qualifiers from tonight’s #Eurovision



🇳🇴🇮🇱🇷🇺🇦🇿🇲🇹🇱🇹🇨🇾🇸🇪🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/d2PN1eLiNP