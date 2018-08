Criticas a Salvador Sobral por menospreciar a Alfred

Actualizado 01/08/2018 a las 03:43

Que los fans de «Operación Triunfo 2017» defienden a muerte a sus cantantes no es nada nuevo. Pero esta vez ha habido otro artista de por medio. En concreto, hablamos del ganador de Eurovisión 2017, Salvador Sobral. El portugués ha concedido una entrevista con motivo de un concierto que iba a ofrecer en España, y se ha desatado la polémica a través de las redes sociales.

A Salvador Sobral se le pregunta por su opinión sobre los representantes de España en el Festival de Eurovisión de 2018, Amaia Romero y Alfred García. «De Alfred no conozco mucho, pero la chica me parece una "músico" interesante, toca el piano y es supermusical. Ella no es de esas "cantontas", como dicen. Es un músico de verdad» asegura Sobral.

Estas palabras han herido y mucho los corazones de los seguidores de Amaia y Alfred junto al del resto de concursantes de «Operación Triunfo 2017». El hecho de que para el portugués Alfred pase por desapercibido ha herido notablemente sus corazones. Las razones se basan en la infinitud de ocasiones en las que Alfred ha dicho que Sobral era su ídolo musical, y el enorme placer que le dio el poderle conocer en persona. Sin embargo, parece que prefiere dar la callada por respuesta cuando se le pregunta.

Pero, sin duda, lo que peor ha sentado ha sido el término de «cantontas», utilizado por el ganador del Festival de Eurovisión para definir el estilo musical de gran parte de los compañeros de edición de Amaia Romero. Ella ha sido la última que sale bien parada, pero en cambio el resto no recibe ni una sola mención por parte de Sobral salvo esta. Y esto no solo ha indignado a los seguidores, sino que también Raoul, concursante de la edición, ha publicado un tweet que posteriormente ha borrado, en la que deja clara su postura sobre sus palabras de Salvador Sobral, e incluso, le ataca.

Pero las redes se han volcado en contra de Salvador Sobral, hasta el punto de llegar a insultar al artista que sobrevivió a un complicado trasplante de corazón. El ganador de Eurovisión 2017 parece que no va a ser bien recibido por los seguidores de «Operación Triunfo» después de la enorme polvareda que han levantado sus palabras.

Salvador Sobral es un músico mediocre porque todo aquel o aquella que desprecia sistemáticamente a quien no vive u observa la profesión como ellxs, demuestran mediocridad. Tal vez toquen 5 instrumentos y estén muy formados en música, pero les falta lo más importante: RESPETARLA. — MEIT (@munaesuna) 31 de julio de 2018

Salvador sobral has ganado un festival tampoco te emociones sabes dos giras más y ya no te conocen ni en tu pueblo — ѕєяgι ☄️ (@lightisdua) 31 de julio de 2018

1- salvador sobral sí ha escuchado a alfred cantando amar pelos dois

2- salvador sobral sabe que alfred es súper fan suyo.



por estas dos razones, lo que ha dicho sobral es un gesto muy feo hacia alfred — Team Alfred 1016 🎸 (@teamalfred1016) 31 de julio de 2018

Salvador Sobral ganó porque tenía un problema de corazón si no no hubiese votado esa canción ni su familia así que ya puede dejar de ir de sobrado que la canción era, y sigue siendo, una puta mierda. Gracias. — Delena (@delena_pian) 31 de julio de 2018

Salvador sobral ha engordado tanto por su ego que ha mutado en su cuerpo o simplemente es gilipollas de nacimiento? — ѕєяgι ☄️ (@lightisdua) 31 de julio de 2018