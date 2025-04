Del ‘chanelazo’ al guiño a España de Rumanía: los mejores memes de Eurovisión incendian las redes

The Rasmus y su guiño a 'It'

Ha llegado el día de la gran final de Eurovisión . Tras las dos semifinales, 25 países han peleado este sábado 14 de mayo para conseguir el micrófono de oro en la 66ª edición del Festival de la Canción.

Aunque no pudimos celebrar el 'Chanelazo' , esto es, la victoria de España, los usuarios de las redes sociales (y con redes sociales hablamos sobre todo de Twitter ), se han volcado en una de las cosas que mejor se les da: los memes. Para algunos, lo mejor del festival.

‘It’ inspira a The Rasmus

Finlandia ha apostado en esta ocasión por The Rasmus , una banda que lleva junta desde hace casi tres décadas y es archi conocida internacionalmente. Esta noche han presentado ‘Jezabel’ , un tema de pop gótico muy cañero y pegadizo. Desde luego su puesta en escena ha dado mucho que hablar.

El estribillo más pegadizo

«Hola mi bebebé, hola mi bebebé. Llámame, llámame, Llámame, llámame». Rumanía se ha atrevido con el castellano en Eurovisión y ha hecho unos cuantos guiños a nuestro país en su puesta en escena. Su actuación también la predijeron los Simpson .

HOLA MI BEBEBE

HOLA MI BEBEBE

LLÁMAME LLÁMAME#Eurovision pic.twitter.com/pH9ZsdUceT — FOX España TV (@foxtves) May 14, 2022

que le den la nacionalidad española al de hola mi bebebe #EuroSemi2 pic.twitter.com/7Dp3eOxniA — andrea. (@inlukeslaugh) May 12, 2022

Los hombres también lloran

El suizo Marius Bear se metió en el bolsillo al público de su país en la preselección para Eurovisión con una canción en la que reivindica que los chicos también lloran. Su canción, 'Boys Do Cry' ha sonado en el escenario de Turín , pero al público español el ‘mood’ triste no lo ha convencido.

Suiza somos todos con la carta de Hopper a Eleven. #Eurovision pic.twitter.com/93MbxVxzBe — Netflix España (@NetflixES) May 14, 2022

Suiza es como sus bancos: aburridos, opacos y seguramente ilegales. #Eurovision #Chanelazo — Risto Mejide (@ristomejide) May 14, 2022

Orgullosos del ‘chanelazo'

Por las reacciones del público, confirmamos que ha habido ‘chanelazo’. La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel Terrero , nos ha dejado a todos anonadados con su gran actuación en Turín. Chanel ha triunfado con 'SloMo' ... y muchos están convencidos que España también lo hará.

ME QUIERO MORIR CHANEL TE AMAMOS #Eurovision pic.twitter.com/QuBTEYGgvk — s ~ 🥭 𝐕𝐎𝐓𝐄 #𝟏𝟎 (@srtaparadise) May 14, 2022

Serbia recuerda que hay que lavarse las manos

Algunos países han apostado fuerte por la originalidad. Como Serbia , que ha protagonizado una de las actuaciones más bizarras. Konstrakta reivindica en 'In Corpore Sano' , la vida saludable y la sanidad pública. Además de preguntarse el secreto del pelo de Megan Markle.

Serbia ha montado la peluquería de Noemí Argüelles en #Eurovision pic.twitter.com/S5J1rFKrf4 — Netflix España (@NetflixES) May 14, 2022

Serbia nos está haciendo la skincare routine y nosotros así. #Eurovision pic.twitter.com/rcMXBL0x0r — Xènia Penya (@PenyaXenia) May 14, 2022

La cantante de Serbia después de su actuación #Eurovision pic.twitter.com/2PvlC0q9AT — marta 🌙 (@MartaGYepes) May 14, 2022

Australia, un país más de Europa

Sheldon Riley ha sido el encargado de representar a Australia con su tema 'Not The Same’ . A algunos les ha llamado la atención lo discreto de su modelito.

Otros se siguen preguntando qué hace Australia compitiendo en un concurso europeo . La decisión de incluirlo en Eurovisión fue tomada a raíz de "la larga trayectoria" del país oceánico a la hora de retransmitir el evento en la televisión.

El de Australia muy sencillito y discreto se ha puesto lo primero que ha pillado. Es la KillerQueen de Eurovision #Eurovision pic.twitter.com/apbafPnNbd — MALBERT (@ItsMalbert) May 14, 2022

australia colándose otro año más en eurovisión #Eurovision pic.twitter.com/AFL56Fj9GV — UnPocoDeTododelmundo (@UTododelmundo) May 14, 2022

Los Subwoolfer son los representantes de Noruega. El dúo se ha subido escenario ataviados con unas máscaras amarillas de lobo y rodeados de misterio. No sabemos quienes se esconden detrás de este disfraz y cantan ‘Give That Wolf A Banana’. Sin embargo, no es lo que más ha llamado la atención de los televidentes.

Ya sabemos qué ha sido de los lobos del equipo amarillo del #GrandPrix.



Hoy han reaparecido en #Eurovision representando a #Noruega #NOR



Quedaron en paro cuando acabó el programa y aquí están



Os desvelamos el secreto de la identidad de los lobos de la banana #EurovisionRTVE pic.twitter.com/4axvK305s0 — Grand Prix del verano  (@GrandPrixVerano) May 14, 2022

Laura Pausini, la estrella de la noche

El ecosistema tuitero solo se ha puesto de acuerdo en dos cosas esta noche. Una es que Chanel ha arrasado. Y la otra, que todo el mundo ama a Laura Pausini .

La voz de los concursantes de #Eurovision // La voz de Laura Pausini pic.twitter.com/pWK4Orzyyj — Randy Meeks (@randymeeks) May 14, 2022

Pero qué mona que es siempre Laura Pausini, probablemente la mujer menos hateada del mundo, QUÉ HERMOSA ERES REINA💙#Eurovision pic.twitter.com/dkRafM1Ang — María B. 🤟🏼 (@mariabrioneees) May 14, 2022

Chanel y Laura Pausini, el combo más poderoso

No es un meme, pero Laura Pausini adorando a Chanel es el 'bonus track' perfecto para el resumen de Eurovisión en las redes sociales.