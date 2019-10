Blas Cantó: «Quiero que la canción de Eurovisión sea en mi idioma, en español»

Actualizado 16/10/2019 a las 18:50

El cantante Blas Cantó, próximo representante de España en el Festival de Eurovisión de 2020, ha asegurado que su canción estará en «el punto medio» de la balada y la música festivalera y que el idioma en que la cantará será el español.

«Es tentador (cantar en inglés) si Europa me puede entender, pero no hace falta que me entiendan, la música es universal, y con Internet la gente sabe idiomas, el español está circulando por el mundo con el movimiento latino, que es brutal, por lo que no me crea presión que sea en inglés o español, pero sí quiero que sea en mi idioma», ha admitido en una entrevista para Europa Press.

Según ha revelado el artista, aún se encuentra trabajando en la canción que llevará al certamen, pero ya tiene pensado que será «un punto medio». «No quiero balada, pero tampoco ir con una fiesta», señala. Eso sí, asegura que irá «con un buen tema». Y en cuanto a la escenografía, tiene claro que quiere estar en la actuación «acompañado», aunque todavía esto depende de la canción que finalmente elija.

Sobre el procedimiento de elección de este año (elección directa en lugar de concurso), Cantó comenta que no se lo propusieron directamente, pero que sí lo oía entre compañeros e incluso llegó a verlo en algunos medios. «Pregunté y me dijeron que mi nombre estaba barajándose, hasta que por fin me llamaron y me preguntaron si me apetecía y dije que sí», indica el cantante, que ve su participación en Eurovisión como una «suma» en su trayectoria profesional.

«Si no va bien, cojo mis cosas y vuelvo a mi carrera, pero creo que es un paso más en todo lo que hago; me hace mucha ilusión, pero me lo tomo con calma, no quiero crearme muchas expectativas», asegura, pues no quiere estar sometido a «presión». «Hablando del resultado, imagínate que te vas y no has disfrutado nada el proceso, eso sería lo doloroso», reconoce.

En este sentido, admite que prefiere ser «un poco cauteloso, precavido». «No crearme expectativas influye en no imaginarme en qué puesto quedo o en con cuál me conformaría, puede sonar muy típico, pero lo importante es participar», insiste.

«Saber conectar» con la gente

El murciano también ha reflexionado sobre la «desconexión» de los españoles con el histórico festival. «Todos los países se matan por ir, pero en España echo de menos ese sentimiento por Eurovisión que hace años existía», comenta Cantó, que atribuye este fenómeno a los malos resultados cosechados en el certamen en los últimos años.

Para Cantó, lo importante «saber conectar» con la gente y, para ello, hace falta ser «honesto» con el festival, es decir, actuar con un tema que le represente a él mismo. «Yo no voy a cantar flamenco», dice, pues además considera que «España es mucho más que eso, tiene una variedad de cultura inmensa».

También ha hablado sobre las críticas hacia RTVE sobre los motivos por los que España sigue participando en este mítico concurso. «Poco se invierte en el arte y que por un día se haga tendríamos que agradecerlo, estamos hartos de ver campañas políticas, que eso sí es una pena (repetir, repetir y hacer campaña para que te voten), ¿pero hacer un día de música se cuestiona?», se pregunta.

Y continúa: «El arte es educación también y, a través del arte, la gente se puede unir, pueden conocer diferentes culturas, y es importante conocer qué pasa fuera para luego valorar las cosas que pasan dentro de tu país».

El ejemplo Rosalía

El intérprete pone de ejemplo a Rosalía, de la que se siente «orgulloso», pues a su juicio, que haya sido un éxito también se debe a que ha invertido en ello para darse a conocer en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. «Eso cuesta dinero», agrega, e insta a «invertir y cuidar más» la cultura.

Pese a que queden aún unos meses para que se celebre el festival, Blas Cantó asegura que ya ha hablado con muchos ex representantes de España de anteriores ediciones de Eurovisión: desde Pastora Soler, Edurne y Soraya, hasta las Azúcar Moreno y Serafín Zubiri. «Me he sentido muy querido, no me puedo quejar», agradece.

Y concluye lanzando un mensaje optimista: «Vamos a hacer algo superguay, voy a estar muy contento con lo que hagamos, a mí lo que me caracteriza es que soy muy cabezón y estoy siempre encima de todo, así que vamos a hacer la mejor canción».

El próximo Festival de Eurovisión, que cumplirá su 65ª edición, se celebrará el 16 de mayo de 2020 en Rotterdam (Holanda), aunque días antes de la final tendrán lugar las semifinales.