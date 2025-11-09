Suscríbete a
El director general de la BBC dimite tras las críticas por la edición de un documental sobre Trump

También ha renunciado a su puesto la directora ejecutiva de noticias

La BBC acepta una sanción por un documental «engañoso» sobre Gaza

El hasta ahora director general de la BBC, Tim Davie
El hasta ahora director general de la BBC, Tim Davie Reuters

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, han dimitido este domingo tras las críticas por un documental de la cadena que engañó a los espectadores al editar un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

