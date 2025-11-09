El director general de la BBC dimite tras las críticas por la edición de un documental sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, han dimitido este domingo tras las críticas por un documental de la cadena que engañó a los espectadores al editar un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

«Esta es una decisión totalmente mía, y sigo muy agradecido al presidente y al consejo de administración por su apoyo inquebrantable y unánime a lo largo de todo mi mandato, incluso durante los últimos días», ha afirmado Davie en un comunicado enviado este domingo por la tarde al personal de la cadena.

Y ha añadido: «He estado reflexionando sobre las intensas exigencias personales y profesionales que supone desempeñar este cargo durante muchos años en estos tiempos convulsos, además de que quiero dar tiempo a mi sucesor para que ayude a dar forma a los planes de la Carta que va a llevar a cabo».

En cuanto a los motivos de su dimisión, Davie ha reconocido que «el debate actual en torno a BBC News» ha influido en su decisión. En este sentido, ha considerado que la cadena pública «está haciendo un buen trabajo», aunque «se han cometido algunos errores: «Como director general, debo asumir la responsabilidad final».

En la misma misiva, Davie explicaba que está trabajando con la Junta Directiva para definir los plazos exactos que permitan una transición ordenada con su sucesor en los próximos meses. En esta línea, el director general ha dicho confiar en que su sustituto contribuya a definir la próxima 'Carta real', la base constitucional de la BBC.

Sobre la dimisión se ha pronunciado el presidente de la cadena, Samir Shah, que ha dicho comprender los motivos: «Este es un día triste para la BBC. Tim ha sido un director general excepcional durante los últimos cinco años (...) Ha contado con todo mi apoyo y el de la Junta Directiva en todo momento. Sin embargo, comprendo la presión constante a la que se ha visto sometido, tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión».

