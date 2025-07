El 'Dancia de Cartagena', uno de los primeros en movilizar las protestas en Torre Pacheco: «En los actos violentos no tengo nada que ver»

El 'Dancia de Cartagena', cuyo llamamiento para acudir a Torre Pacheco a protestar tras la paliza sin fundamentos a Domingo, vecino de la localidad, se hizo viral, ha defendido en una entrevista en el programa 'En boca de todos', de 'Cuatro', que «solamente quería dar voz» a sus seguidores «para la manifestación pacífica». «No para las reyertas que se han formado. En los actos violentos yo ahí no tengo nada que ver», ha expresado.

«Fui a la manifestación pacífica. Yo fui, hice el llamamiento al pueblo, porque son muy pocos los que son en ese pueblo de origen español, la mayoría son magrebís», ha dicho en 'Cuatro'. «Si llego a saber que se va a formar todo este jaleo, el 'Dancia' no va a ahí a estas cosas, aunque me hubiese dado tanta pena como me dio el vídeo», ha afirmado, para añadir después que está «totalmente en desacuerdo» con lo que se ha derivado. «No tiene motivo ni razón que vayan a un hombre que tenga una tienda de kebap y se la destrocen entera».

El pasado jueves, el murciano, autodefinido como «influencer, tiktoker», grabó un vídeo, que colgó en sus redes sociales, alentando a acudir a las protestas que había convocado el Ayuntamiento para el viernes a las 20.00 horas. «Os juro por lo más sagrado que mañana voy a estar en Torre Pacheco», afirmaba. «Voy a recorrerme calle por calle hasta que dé con la personas [que han pegado la paliza a Domingo], porque tengo las fotos aquí, salen las fotos de las personas que lo han hecho».

Posteriormente, volvía a dirigirse a los autores de la agresión en tono de amenaza: «Si me veis los que habéis sido, más vale que salgáis corriendo, porque me va a dar igual todo y cuando digo todo, es todo».

Tras hacerse viral su contenido, el murciano ha sido acusado de racismo, cosa que él insiste en negar. «No vengo a generalizar todas las etnias ni a todas las culturas ni nada por el estilo», ha dicho en un vídeo posterior. «Porque ni todos los rumanos son carteristas, ni todos los gitanos somos malos, ni todos los árabes son iguales», ha expresado. «Si vienen a España a hacer el bien, bienvenidos seais, pero si venís a pegar a ancianos y todas esas tonterías...».

Según su versión, repetida también en 'En boca de todos', movilizó a «su gente» en contra del ataque al vecino de Torre Pacheco. «Yo no es que sea más que nadie pero las injusticias no me gustan y lo que han hecho con esto me duele en el alma y no es familia mía», ha lanzado.

En los vídeos que se grabó allí, se le puede ver junto a otras dos personas: «Los hombres de palabra aquí estamos», dice.

«Esto es España. Aquí, protegiéndolos, protegiéndolos», dice gritando mientras se acerca a la Policía y refiriéndose a los inmigrantes. «Que vienen a reírse encima de todos nosotros», dice mientras se acerca a los agentes. «Encima de todo los sueltan y se los llevan. Y nos pegan a nosotros, sí, sí».

«Yo no lo veo como odio, es un llamamiento al pueblo. Que yo he ido a fomentar el odio es incierto», ha dicho, para defender después que solamente acudió allí en el primer día de las protestas. «Soy tiktoker y me dedico a hacer vídeos. Esto no se trata de manipular, se trata de la verdad».

En la entrevista de este martes, el 'Dancia de Cartagena' ha querido rectificar. «Si el pueblo musulmán, nuestros hermanos musulmanes se han sentido ofendidos con mi vídeo yo os pido perdón porque pedir perdón no es de ser menos hombre», ha lanzado.

Según ha insistido, la concentración era «pacífica»: «Pero se torció la cosa en el momento que vieron a los muchachos que estaban en la esquina riéndose, mofándose, de lo que estaba haciendo el alcalde (...) yo no me calenté, me dio rabia ver a esas personas ahí, pero no podía hacerle nada», ha añadido.

Así, ha llamado a parar las protestas que antes movilizaba: «Si mi voz sirve para algo es para que paren ya lo que están haciendo, que no hagan más actos violentos, porque hay gente que no tiene culpa... veo muy bien el trabajo de las autoridades y si mi voz sirve para que esto pare ya os pido al pueblo y a todos que esto se pare ya porque al final va a salir de contexto», ha añadido.

El 'Dancia' ha denunciado que su imagen se haya usado con fines políticos. «Yo de política no entiendo ni una patata (...) yo en mi vida me he posicionado de nigún partido político, yo no hablo de partidos políticos, yo no hablo de nada, hablo de coches, hablo de vida cotidiana, de que los porros los he dejado y entonces voy haciendo mi día a día para concienciar a los jóvenes de que es fácil salir de ese mundo».