Suscríbete a
ABC Premium

TVEO

Ha vuelto el alegato cuqui por la sanidad pública

«En 'Respira', una malvada presidenta de comunidad (Najwa Nimri) ha privatizado la gestión del hospital valenciano»

Pantomima Full en largo

Nawja Nimri, en 'Respira'
Nawja Nimri, en 'Respira' Netflix
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha acabado 'Pubertat' (HBO) y ha vuelto 'Respira' (Netflix). Ninguna sorpresa. En el caso de la serie de Leticia Dolera (directora y coautora del guion con Almudena Monzú) porque ella había contado en las entrevistas de promoción (cuando le sacaban la comparación con 'Adolescencia') que ... su historia era más esperanzadora con los chicos. No dijo eso exactamente, pero más o menos es la vaina. No quería dar a los adolescentes por perdidos. Te deja con mejor ánimo, con más ganas de tener hijos y con menos miedo que 'Adolescencia'. Es representativo en la ficción (y previsible por lo que hemos ido viendo) ese plano cenital del último capítulo con la gente reunida en círculo en eso que se llama justicia reparadora y que luego se dé paso a otro plano cenital de la colla haciendo el 'castell' (la metáfora de una base con adultos que crean un suelo firme y arriba los más jóvenes, que dependen de quienes los sostienen). Cuando escribí de la serie solo había visto el primer capítulo. Vistos todos, me ratifico en que, hubiera delito o no, el daño estaba hecho y removía a toda la comunidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app