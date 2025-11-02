Ha acabado 'Pubertat' (HBO) y ha vuelto 'Respira' (Netflix). Ninguna sorpresa. En el caso de la serie de Leticia Dolera (directora y coautora del guion con Almudena Monzú) porque ella había contado en las entrevistas de promoción (cuando le sacaban la comparación con 'Adolescencia') que ... su historia era más esperanzadora con los chicos. No dijo eso exactamente, pero más o menos es la vaina. No quería dar a los adolescentes por perdidos. Te deja con mejor ánimo, con más ganas de tener hijos y con menos miedo que 'Adolescencia'. Es representativo en la ficción (y previsible por lo que hemos ido viendo) ese plano cenital del último capítulo con la gente reunida en círculo en eso que se llama justicia reparadora y que luego se dé paso a otro plano cenital de la colla haciendo el 'castell' (la metáfora de una base con adultos que crean un suelo firme y arriba los más jóvenes, que dependen de quienes los sostienen). Cuando escribí de la serie solo había visto el primer capítulo. Vistos todos, me ratifico en que, hubiera delito o no, el daño estaba hecho y removía a toda la comunidad.

En el caso de 'Respira' ninguna sorpresa en la segunda temporada. Sigue la malvada presidenta de comunidad (Najwa Nimri) y, como malvada que es, ha privatizado la gestión del hospital valenciano. El Joaquín Sorolla. Quizá habría sido mejor Blasco Ibáñez. También ha traído a un tonto para ponerse al mando (es el padre de Manu Ríos, Biel, el joven residente de oncología). Tiene gracia que sea Gustavo Salmerón, sobre todo cuando coincide con Ana Rayo, la ginecóloga, porque ambos presentaban hace muchos años 'That's English' en La 2. En esta temporada también se incorpora Pablo Alborán. Feos no contratan. 'Respira' es tan malilla como divertida. Sigue siendo un alegato cuqui por la sanidad pública. Carlos Montero, su creador, sabe que al público le gusta la comida procesada. Y la comida procesada, nos dice la ciencia, afecta de manera negativa en las funciones del cerebro. Pero no del todo. Podemos disfrutarla como placer culpable. Y, qué demonios, no todas las series españolas van a ser 'Querer', 'Pubertat', 'Poquita fe' o 'La suerte'. O sea, buenas. Y un estreno, 'El misterio de Cemetery Road' (Apple TV). Basada en una novela de Mick Herron (también detrás de 'Slow Horses'), aquí tenemos la primera de las cuatro entregas del británico sobre la investigadora de andar por casa Zöe Boehm. Si esta es Emma Thomson, la otra protagonista, Sarah, una señora aburrida, es Ruth Wilson. Ya la pareja protagonista invitaba a ver la serie (luego descubriremos secundarios extraordinarios). Pero esa mujer (Wilson) empeñada en buscar a una niña desaparecida tras una explosión en la casa de al lado que se mete donde no la llaman (en una conspiración que implica al Gobierno) da lugar a una ficción recomendable, bien escrita y divertida (humor negro, pescozones verbales). Son ocho capítulos. De momento, hay dos.

