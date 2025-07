Toni Cruz está de viaje

Tardé en ver 'Los sin nombre' (Movistar +), la serie de Pau Freixas. El thriller con mimbres sobrenaturales que cuenta la desaparición de una niña con supuestos poderes especiales. Poderes como los de Ned en 'Pushing Daisies': resucitar a los muertos. Pero sin candidez, todo ... es lúgubre. Y si he llegado hasta el final ha sido por Miren Ibarguren (y por Susi Sánchez). Miren Ibarguren es tan buena en comedia como en drama. Su personaje de mujer embarazadísima queda ya en la memoria a la altura de la Frances McDormand de 'Fargo'.

Y si 'Los sin nombre' la he visto por Miren Ibarguren (y por Susi Sánchez), 'Sin medida' (Netflix) se podría ver por todas las actrices y actores con los que cuenta Lena Dunham. Para empezar, la protagonista, Megan Stalter (la adorable Kayla Schaffer de 'Hacks'), una chica que se traslada de Nueva York a Londres. Tenemos un poco a Lena Dunham como su hermana y a las fabulosas Rita Wilson de madre de ambas y a Rhea Perlman de abuela. Con la chica en Londres, ya te encuentras hasta con Jennifer Saunders, la mitad de 'French and Saunders' y 'Absolutamente fabulosas'. Es una comedia muy Dunham. Ven 'Sentido y sensibilidad' (la película de Emma Thomson) como Bridget Jones veía 'Orgullo y prejuicio' (la serie de Colin Firth). Me gusta más que 'Girls' y menos que 'Hacks'. Tiene el tono de 'Fleabag', el talento de Dunham y unos ingeniosos títulos de capítulos. 'Sin sentido y sensibilidad', 'La falta de cariño' (el original es 'Terms of Resentment') o mi favorito: 'Las amistades pegajosas' (mucho mejor en español que en inglés: 'The idea of glue'). Es una comedia romántica con colmillo y un perro feísimo.

En 'Sin medida' se abraza a las chicas gordas, en 'Furia' (HBO Max) a señoras mayores. La serie de Félix Sabroso trae unas mujeres llegando al ataque de nervios. Por un desahucio, por una traición, por un despido, por un olvido público… Carmen Machi, Nathalie Poza, Cecilia Roth, Pilar Castro o Candela Peña (también Ana Torrent). Mujeres de toda condición social y un guión que da mandobles en el caos. Félix Sabroso, como una de esas mujeres, nos demuestra que sigue aquí. Que sin Dunia Ayaso también es capaz de contarnos. Como lo hizo con Dunia en 'Mujeres' (2006), historia de tres generaciones en un barrio de Madrid. Un extraordinario mujerío protagonizado por Chiqui Fernández, Teresa Lozano, Carmen Ruiz, Inma Cuevas o Gracia Olayo que pueden ver en RTVE Play.

Ha muerto Toni Cruz, el alto de La Trinca y el responsable de mucha de la televisión que hemos visto en las últimas décadas. De 'Crónicas marcianas' a 'Operación triunfo'. Creó Gestmusic con Mainat y Miquel Àngel Pasqual, que se fue al principio. Gestmusic se vendió a Endemol, de la que Cruz fue presidente. Su familia comunicó que «se ha ido de gira indefinida». Como el final de 'Sálvame Deluxe'. Patiño: «¿Entonces el 'Deluxe' ha muerto?». Terelu: «No, María, está de viaje».