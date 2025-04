Gracias a la televisión que me educó antes de que lo hicieran los periódicos, de niña aspiraba a ser bruja

Gracias a la televisión que me educó antes de que lo hicieran los periódicos, de niña aspiraba a ser bruja. De bruja pasé a Pipi. Y más mayor a Xena, esa chica en cueros dando mandobles y con una especie de esclava rubia pendiente de ... ella. Pero si hoy escucho las sintonías de 'Xena' o de 'Pipi Calzaslargas' no tengo el mismo ataque de nostalgia feliz que si escucho el tin, tin, tin, tin de 'Embrujada'. También se puede ser bruja como Carole Bouquet en 'La maison' (Apple TV), pero ni aquí ni en 'La mantis' (una asesina condenada a cadena perpetua) es bruja de mover la naricita. Es malvada. Pero también se disfruta. 'La maison' es el estreno más recomendable porque ya me dirán para qué quiero ver 'Monstruos' (Netflix), la historia de los hermanos Menéndez, si ya vi el especial de 'Ley y orden', con Eddie Falco. Aunque la haya visto.

Se han cumplido 60 años del estreno de 'Embrujada' en EE. UU. (17 de septiembre de 1964 en la ABC). Hay un documental en Youtube, 'Bewitched 60 aniversary special', de Daniel Henares (sólo tiene subtítulos en inglés y en italiano, pero han prometido que los habrá en español). El creador de la serie es Sol Sacks. Se inspiró en 'Me casé con una bruja' (1942) y 'Me enamoré de una bruja' (1958). Pero Sacks sólo escribió el piloto. Tiene más que ver con la serie Danny Arnold, productor y escritor principal de la primera temporada. Creó el tono de la comedia. Iba de una mujer poderosa y un marido no conforme con ese poder y, sobre todo, con la animadversión de su suegra, que consideraba que su hija se había casado con un inferior. Un mortal al que a veces convertía gorila o en rana. Endora (Agnes Moorehead) también era bruja. Arnold prefería usar menos magia y la ABC quería más, lo que provocaba conflictos. Otras personas importantes fueron Harry Ackerman y William Asher, que había dirigido 110 de los 179 episodios de 'I Love Lucy' y produjo y dirigió los 254 episodios de 'Embrujada' (64-72) y estuvo casado con Elizabeth Montgomery del 63 al 73 (algún embarazo se aprovechó en la ficción). El piloto se ensayó el 22 de noviembre del 1963, el día del asesinato de Kennedy. Asher era cercano a Kennedy y había producido la fiesta de cumpleaños del presidente, donde Marilyn Monroe le cantó el feliz cumpleaños. Si la protagonista (Samantha) era Elizabeth Montgomery y la madre Agnes Moorehead, el padre estaba interpretado por Maurice Evans (actor shakesperiano que fue el doctor Zaius de 'El planeta de los simios'). Como marido, primero Dick York (hasta el 69) y luego Dick Sargent. Los Dick, como Los Javis, como los Oscar de Sánchez (López y Puente). A Agnes Moorehad, con su carrerón de actriz en 'Ciudadano Kane', con Douglas Sirk o en el Mercury Theatre, no le hacía gracia pasar a la historia como Endora. La Nasa la invitó al lanzamiento del Apolo 12. Dijo que gracias, pero no, que en los últimos seis meses había ido seis veces a la Luna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Televisión