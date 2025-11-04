Suscríbete a
Juicio a García Ortiz
Miguel Ángel Rodríguez, de la presunta oferta de la Fiscalía de un acuerdo a González Amador: «Es una deducción lógica»
Directo
Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO: «No hay nada»

parrillada mixta

Gonzalo: tú, a lo tuyo

El comité de salvación pública de TVE no admite que un advenedizo como Miró haga la guerra por su cuenta, y para más inri de forma garbancera

San Pedro y la Laureada de San Fernando

Qué funeral cuando no hay Estado

Jesús Lillo

Jesús Lillo

Le han cogido a Gonzalo Miró una tirria que no hay derecho. Son las de los Viernes Negros, las damas de mantilla, cirio, rosario y perlas australianas de la Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía del Consejo de Informativos de TVE, aquellas que hacían ... estación estática de penitencia para clamar al cielo contra una ola reaccionaria a la que le tenían más miedo que a la carta de ajuste. Guardianas de las esencias de progreso, sacristanas de la verdad revelada, administradoras únicas de la manipulación, las camareras de la Ilustre y Fervorosa Hermandad de los Viernes Negros están que trinan porque Gonzálo Miró va por libre en la procesión televisada del sanchismo. Que si el «manual de estilo», que si «nuestra normativa», que si el «estatuto de información» y que si la «Ley General de Comunicación Audiovisual». El gremio, la secta, la tribu, la cofradía, el carné de socio, el reglamento interno y la entrada con derecho a consumición. En TVE se manipula como digan ellas.

