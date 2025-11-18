Por la Agenda del Gobierno nos percatamos de que la vicepresidenta Aagesen, la del apagón, está en la COP-30 de Belém, ciudad brasileña a la que acude –también andan por allí unos cuantos senadores y una delegación del Consejo Juventud de España, observadores del ... tiempo que hace y de lo buena que está el agua de la playa– para declarar solemnemente que el cambio climático ya no mata y que el asesino es ahora Carlos Mazón.

Fue en el cuartel de Intxaurrondo, lugar televisivo de memoria democrática, donde de buena mañana nos enteramos de un revolucionario cambio de paradigma que pone patas arriba lo que desde su fundación fue el esquema de la única transición que reconoce el sanchismo, la ecológica. «El cambio climático mata», proclamó Pedro Sánchez en la COP-29 de Bakú, hace ahora un año, compungido por las consecuencias de un riada de la que, también distraído, todavía no había echado la culpa a Mazón, por su calentamiento global, el que le dio en el Ventorro o en el parking de después.

Para analizar y explicar a la pobre gente que ve la tele este subversivo giro medioambientalista estaba ayer en el cuartel de Intxaurrondo –sentada a la derecha de la coronel al mando, torturadora de bulos y firmante de manifiestos depurativos, por lo del fango– su politóloga de cabecera, pedagoga de reconocido prestigio. Qué cambio climático ni qué niño muerto: Mazón mata. Asesino le gritan por las calles y en las Cortes, espacios de la soberanía popular –no nacional– cuyo eco reproduce sin matices la emisora del régimen, el de 'España en libertad', con el aval de la coronel y su politóloga de guardia.

Esta súbita negación del cambio climático no tendría mayor importancia sin el concurso de la profesora de marras, la misma que el año pasado formó parte de aquel Comité Ciudadano por la Verdad (sic) que concluyó con el veredicto de que la culpa de la muerte de los ancianos a los que el covid sorprendió en las residencias madrileñas de mayores fue de Isabel Díaz Ayuso y no del virus, hallazgo publicado en 'The Lancet' que abrió a la humanidad los ojos a una realidad en la que ahora –copia y pega, como una tesis doctoral– se instala Mazón, Ayuso de danas y riadas, asesino múltiple del negacionismo, vírico o climático, hombre de calentones globales. 228 muertos le adjudican, muy por debajo de la plusmarca de Ayuso, la de los 7.291.