Cuando fuimos vaqueros

«Hay un magnetismo atávico en 'Yellowstone' que se vuelve irresistible: de pronto el siglo veintiuno te sobra, y casi te sobra también la democracia»

La cultura como deporte

Una escena de Beth y Rip en 'Yellowstone'
Bruno Pardo Porto

Tengo muy pocas cosas claras en la vida, ahí van algunas: la electricidad, internet y el agua corriente no están suficientemente valorados; si lleva ruedas, no es una casa; si no hay un bar cerca, no es civilización; si no hay un médico, tampoco. Todavía ... creo que las ciudades son uno de los mejores inventos de esta especie, y que si Madrid es un infierno los pecadores están en el lado correcto de la historia. Mi idea de naturaleza es el mar, jamás la montaña, tan arriba, tan cansada, tan fría. Si Europa nació a pie de playa será por algo.

