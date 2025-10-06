Suscríbete a
ABC Premium

Televidente

RTVE y los bárbaros de Fortes

«La lucha contra el fascismo recuerda a esas recreaciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial en las que, al final, los nazis y los británicos se van a comer un cochinillo juntos»

Caos meteorológico

RTVE y los bárbaros de Fortes
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Quién no conoce a una de esas personas incapaces de explicarte a qué se dedica? Hay verdaderos maestros de la evasiva, que han elevado este arte a categoría de Nobel: pueden hablarte durante horas de cómo su empresa está cambiando el mundo, aunque después ... de la chapa no tienes muy claro si para hacer su trabajo necesita un ordenador o le basta con un martillo. Muy bien, ¿pero a qué te dedicas? Es que es complejo, dicen. Por lo visto es más complejo detallar sus tareas cotidianas que encontrar una oportunidad de inversión en el mercado taiwanés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app