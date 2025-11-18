Suscríbete a
Políticos culturetas

«Pedro Sánchez sujeta los libros con la misma soltura que las gafas de presbicia»

Hablar de cine

Pedro Sánchez recomendando 'La era de la inteligencia artificial'
Bruno Pardo Porto

Pedro Sánchez sujeta los libros con la misma soltura que las gafas de presbicia, esas que tiene desde hace años, pero que solo saca a relucir en ocasiones especiales, como se hacía antes con los relojes buenos. El presidente del Gobierno es ya una estrella ... emergente de TikTok, donde cada fin de semana se pluriemplea como prescriptor cultural y recomienda una canción y una lectura: la comunicación política es la epopeya más trepidante del siglo XXI, y la crisis de los cincuenta una odisea íntima en la que un hombre perdido no deja de preguntarse en medio de la nada '¿por dónde se vuelve?' y luego descubre que estaba en el salón de su casa con la luz apagada, tal vez escuchando Radio 3.

