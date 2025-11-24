En un momento en 'Anatomía de un instante', la serie de Alberto Rodríguez que adapta el libro de Javier Cercas sobre el 23-F, Santiago Carrillo está en casa de Adolfo Suárez negociando la legalización del Partido Comunista, que luego pasará a la historia ... como una jugada maestra de la Transición. Es de noche, y en el salón hay una luz perfecta para fumar: están invocando el humo. Carrillo se enciende un cigarro con el anterior, siempre elegante, entero, hasta cuando tiene que pedir.

-Un comunista sin tabaco, nada nuevo. Dos cajetillas me he fumado en… ¿cuánto?

-Seis horas.

-Coño.

Da la sensación, al rato de empezar, de que arreglar el país es algo secundario: lo fundamental es fumar, y el resto –la Transición, la modernización de España, la paz, el progreso, la democracia, el comunismo– es solo una excusa, un telón de fondo para poder ver a unos cuantos hombres hablando intensamente mientras fuman, entre la confidencia y la estrategia. La serie, de hecho, no es tanto un relato del golpe de Estado fallido como un retrato de los tres hombres que se negaron a agachar la cabeza después del ya legendario «al suelo todo el mundo» de Antonio Tejero y los tiros al aire que llegaron después, una escena que de alguna forma dotó de épica al mito democrático de un país que esperó pacientemente la lenta y agónica muerte de su dictador octogenario en el hospital para empezar el cambio que llevaría a los ciudadanos a unas elecciones generales cuarenta años después del final de su guerra civil: es ahí donde está la novela, y por tanto la historia (y la Historia). Uno era un presidente en horas bajas, otro un comunista con más prestigio que votantes y el tercero, Gutiérrez Mellado, un militar que ayudó a aupar a Franco y luego luchó para derribar su obra. Hay algo obsesivo en la forma en la que todos ellos se agarran a su cigarro, algo obsesivo y desesperado, casi doloroso, enfermizo, mortal: fuman como aquellos desgraciados en 'The leftovers', los culpables remanentes, que fumaban para recordar el trauma, la posibilidad del desastre. Tal vez Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado fuman para evidenciar la fragilidad de la democracia, que es la de los pulmones: el humo. O quizás fuman tanto porque no tienen móviles, pero sí manos, y algo tienen que hacer ellas, dentro de los márgenes de la ley.