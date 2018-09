Así será «MasterChef Celebrity 3»: del desmayo de Lomana a la competitividad de Santiago Segura

Actualizado 07/09/2018 a las 14:02

Seis «MasterChef» de adultos, otras seis de niños y tres con famosos. La factoría de Masterchef, que «ni caduca ni se quema», recuerdan desde TVE durante la presentación del programa en la cuarta jornada del FesTVal de Vitoria, recibe a partir de este domingo (22.05) a trece nuevos famosos dispuestos a dejarse la piel en los fogones del programa. «El año pasado nos reímos mucho porque teníamos un elenco lleno de cómicos profesionales, pero este año nos vamos a divertid con gente que nos hace ríe sin querer, llenos de naturalidad. Tenemos un elenco muy variado, con olímpicos, actores, toreros...hay mucha competitividad, pero también risa y cocina», explica Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones, Paula Prendes y Jaime Nava serán los «sufridores» de este viaje gastronómico que incluirá desafíos culinarios sobre raíles en el lujoso tren Al Andalus, surcando el Mar Mediterráneo en un crucero, en el hospital Puerta de Hierro y en pleno vuelo.

Los aspirantes de «MasterChef Celebrity 3» entrando en las cocinas del programa - RTVE

«Esta gente son bestias del espectáculo, para mí son ídolos, y es un regalo hacer un programa a su lado, y meter el entretenimiento en la cocina sin perder ese punto de profesionalidad», cuenta Pepe Rodríguez, jurado del programa junto con Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. «Me ha pasado como os pasará a vosotros, venía con ideas distintas de cada uno», añade su compañero refiriéndose al público. «A Boris le hemos visto desnudo pero nunca como en "MasterChef", Mario es buena persona y eso se nota, y así podría decir cosas de cada uno. Cuando los cocineros, cuando hacemos un plato, además de estar muy rico, tiene que gustar a cuanta más gente mejor, ser singular, inteligente... Y la sensación de este guiso que es MasterChef Celebrity 3 es que cuando lo probéis diréis guau».

Competitivos

Aunque el premio es benéfico, 75.000 euros para la ONG que elijan y un curso de cocina en el Basque Cullinary Center para los dos finalistas, los competición ha sido máxima. «Este concurso ha sido para mí una cura de humildad, me han dado por todos lados. Yo estaba convencida de que cocinaba muy bien y no fui a clases. Yo pensaba que se lo tomaban muy en serio, llorando incluso», cuenta Carmen Lomana, que sufrió un desalmado durante una de las grabaciones. La televisiva mantuvo un «duelo de divas» con Antonia Dell’Atte, uno de los grandes nombres de la edición. «Nos queremos todos, pero alguna puñalada ha habido. Yo no he llorado tanto ni la máquina de la verdad ni con mi exmarido, porque le he puesto una pasión increíble. También he criticado a veces a los jueves porque son... los mejores. Y he aprendido mucho», bromeó.

Paz Vega, Carmen Lomana, Óscar Higares y María Castro, adornando el balcón de «MasterChef Celebrity 3» - RTVE

Entre los mejor preparados para el desafío está Ona Carbonell. La deportista olímpica se fue a preparar al Celler de Can Roca cuando se enteró de que iba a entrar al programa. «Es que es de gran crueldad, cada semana mandan a uno por ahí», ironizó Santiago Segura, el más competitivo. También veremos una nueva cara de Paz Vega, debutante en el mundo del entretenimiento. «Yo me perdí en mis momentazos y me he dado cuenta de que soy una celebrity, muy simpática, hogareño, amigo... y ahora estos compañeros se han convertido en personajes de mis sueños recurrentes, o sea, pesadillas», desveló.

Por si las casi tres horas de programa no son suficientes, este año, tras «MasterChef» habrá un nuevo programa presentado por Bibiana Fernández y Anabel Alonso, «las retales», en el que ambas se vuelen a poner sus chaquetillas para liderar una mesa de debate cargada de humor.