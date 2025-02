Kerry Washington, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Mariska Hargitay… A la convención Demócrata online le sobra la chusma política. Si tuviera que hacer una convención aquí sacaría a Paca la Piraña. «Yo estaba tan a gustico de limpiadora, pero mi Cristina se lo merece to». «Yo no quería perder mi trabajo de limpiadora. Y los Javis, ‘Vente, vente’». Ya me imagino a Paca la Piraña en cualquier proyecto de los Javis, cosa de la que me alegraré. Ha anunciado Paca con su gracejo que han terminado de rodar todos los capítulos de «Veneno» y que la serie vuelve en septiembre (está en Atresplayer Premium).

A una convención también llevaría a Terelu Campos . Como va a cumplir 55 años (mira, los que tiene Kamala Harris) sale en varias revistas. Que tampoco necesitan excusa. En «Lecturas» le hacen una faenita: «Terelu. 30 años de biquini». Y, claro, no todas las fotografías son de las que quieres ver porque Terelu no es Itziar Castro diciendo lo de «esto es un fotón». En «Semana» posa ella con trajes de baño pero en un reportaje cuidadísimo de manera que siempre se la saca atractiva. Aunque lo mejor es un suelto del «Diez minutos»: «Dispuesta a dejar ‘Viva la vida’. Recibió una llamada del subdirector del programa y habló confiada sobre hacer una película con Santiago Segura: ‘Yo ya he trabajado con Los Javis y tengo un nivel, en todo caso si me llaman Almodóvar o Amenábar’ fue su respuesta. Y se emitió. Molesta, advirtió: ‘Yo no le cojo el teléfono a alguien que crea que me puede grabar… Me fui de un programa, me voy de otro tranquilamente’». En la revista de la exclusiva y el posado maquillado, dice que lo de la película de Santiago Segura es mentira y que ojalá una cuarta temporada de ‘Paquita Salas’, ojalá que sus niños («mis niños») cuenten con ella.

La verdad es que esa parrafada de que ya ha trabajado con Los Javis y tiene un nivel, que en todo caso Almodóvar o Amenábar, es muy Bárbara Valiente, su personaje de «Paquita Salas». Siempre se dice que Antonio Resines hace de sí mismo. No creo que tanto como Terelu. O como Paca la Piraña.