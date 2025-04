Con la foto de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y su hijo, Manuel Díaz, también El Cordobés , me ratifico en la importancia de la televisión en los toros. El éxito de El Cordobés seguramente no habría tenido la magnitud que tuvo sin las retransmisiones de ... las corridas. Larry Collins y Dominique Lapierre cuentan cómo España se paralizaba ante la pantalla gris.

La programación regular de TVE se había iniciado el 28 de octubre de 1956. Escribe Lorenzo Díaz que en el mes de mayo de 1958 se retransmitieron cinco corridas de San Isidro. El crítico era Antonio García Ramos y el comentarista, Matías Prats.

En 1948, cuando sólo había televisión en EE. UU. y Gran Bretaña, se había hecho la primera retransmisión desde Vista Alegre, con trabajadores de la RCA y personal español. Las pantallas las pusieron en el Círculo de Bellas Artes. Se cobró tres duros por la entrada. A causa de las deficiencias de voltaje en la plaza se produjeron fallos y se tuvo que cortar y anunciar la devolución al público televisivo del dinero. Tras el fracaso, a esa televisión que todavía no había llegado se le empezó a llamar ‘telerrisión’.

Y hemos seguido viendo toros en TVE hasta que ya no fue TVE la que ponía los toros. O los ponía poco. O empezó a venderlos a Vía Digital. Luego tuvimos Canal+ Toros , llegó Movistar y lo que últimamente era Canal Toros ha cerrado. Claro que ver los toros en la plaza no tiene nada que ver con seguirlos por televisión, pero veíamos las corridas en esa televisión por la que pagábamos como no las habíamos visto antes.

Y ahora llega la plataforma norteamericana OneToro, sea lo que sea, y se queda con las ferias de Madrid, Sevilla y Valencia. El Canal Toros de Movistar se queda sin razón de ser. Aunque su archivo sea un tesoro.

Tras este terremoto televisivo habrá que esperar qué hace OneToro. El 8 de agosto de 1948 toreaban en Vista Alegre Rafael Ortega Gómez ‘Gallito’, Manuel Escudero y Manuel Álvarez ‘El Andaluz’. Me siento como un espectador en el Círculo de Bellas Artes viendo la corrida de Vista Alegre y seguramente soltando más de tres duros. Con la misma incertidumbre.