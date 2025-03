La semana venía protagonizada por Froilán y su visita al ‘after’, asunto que indigna mucho a algunos que se indignarían también si los amaneceres le pillaran en misa. En ‘Sálvame’ ya había contado Rafa Mora que una vez se lo encontró en un ‘ ... after’ y le dijo (Rafa): «Yo soy monárquico y juancarlista».

Lo que pasa en los ‘after’ debería quedarse en los ‘after’; en cualquier caso, pensábamos, ya no hay nada después ni con más vicio. Pero sí. Ahora se empieza a hablar de otros locales. Están por un lado ‘los de lucecitas’, que serían los de pago (Groucho Marx conservaba el recibo de su primera vez); y también los locales de intercambio, también llamados ‘liberales’ precisamente por eso, porque quienes van creen y practican el librecambio, el libre intercambio de parejas. Estos son los únicos liberales reales, los únicos que no lo son de boquilla porque ponen a su parienta por delante. Ellos sí tienen ‘skin in the game’, concretamente la ‘skin’ de ella.

El tema de los lugares de intercambio ya había salido por Pipi Estrada («Lo mejor que puedo decir de mi hijo es que lo ha criado su madre»?), famoso por la pipíldora o piponazo; lo que nadie esperaba es que también estuviese ‘involucrada’ la dueña del chuminero: Lydia Lozano , quien, por cierto, ya compartió con Pipi un Seiscientos allá por sus mocedades y a la que un testigo dijo haber visto salir de reservados con el pelo alborotado, como si fuera una chica yeyé.

Lo que parecía un testimonio poco creíble (a pesar de la máscara de ‘Eyes Wide Shut’ o precisamente por eso) se fue complicando, es decir, verificando. Uno de los Kikos dijo que ya sabía de esta afición y un reportero, en la misma puerta del local, hizo estallar la bomba informativa: «Aquí la conocen», frase terrible, frase de confirmación, frase retumbante…

Pasaba la tarde y la cosa se iba normalizando. Y si Lydia va, ¿qué? ¡Con razón dura su matrimonio con Charlie! Pipi aportó información (ya hablaba como experto). Resulta que lo del liberalismo de Madrid va a ser verdad: «Aquí hay dos lugares que son lo mejor de Europa: el Fusión y el Encuentros». ¿A qué nos hemos dedicado?