La historia de Krisztina

No sé, no parece que 'First Dates' sea el lugar ideal para decir que te han violado. Una chica llamada Krisztina ha escrito una carta al 'Huff' donde lamenta haber sido «reducida a acompañante de un personaje». La chica estuvo el ... 18 de mayo y la pareja era un tipo disfrazado de Joker que estaba un pelín dañado. Daniel , que era el Joker, contó su historia, pero la de la chica fue eliminada en el montaje final. «Siento que todo el mundo merece contar su historia y ser escuchado, pero mi voz en esta ocasión ha sido silenciada . Validaron su trauma de infancia al emitirlo, pero silenciaron mi trauma de violación al cortarlo». No parece este el caso de la presunta violación de 'Gran Hermano' . Se trata de que vas a un programa de puro entretenimiento (sí, 'GH' también lo es, pero el asunto ocurrió allí) y cuentas que lo peor que te ha pasado es que has sido violada, pero que ocurrió hace tiempo y estás bien. Aunque vaya, así en general, no se queja del programa, ni de la cita, ni de lo bien que se lo pasó.

Pero. Hay un pero. «Al quitar la realidad de la cita y la reciprocidad que compartimos y enfocarse sólo en él como un personaje, se perdió tanto al humano detrás de la mascarilla de Daniel como a la humana dentro de la decoración que fue su cita». Demonios, qué parrafada. Demonios, bis, que es 'First Dates'. Lo digo con la vehemencia del Ross de 'Friends' lo de «Estábamos tomándonos un descanso». La entiendo cuando dice que la razón por la que el MeToo llegó a ser relevante fue «por la falta de conversación y conocimiento alrededor del tema y la gravedad del problema». Vale, cuentas algo así y no lo emiten. Algo de humor: «Si me hubieran avisado podría haber venido como Harley Quinn» (villana del universo Batman , ex de Joker, mejor amiga en el crimen de Hiedra Venenosa ). Quizá les suena Harley Quinn porque estos días hemos sabido que, en la serie de dibujos para adultos del mismo nombre, se ha descartado una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman . Con todos mis respetos a la chica, ser víctima o superviviente de un trauma no es un argumento para exigir adhesión.

