El currículum inventado de José Antonio Avilés, el Adriana Lastra de la tele

Adriana Lastra llamó ayer cacatúa a Teodoro García Egea. «¿Nos puede decir usted o la cacatúa que tiene detrás, que no para de hablar mientras yo estoy interviniendo, en qué se basa para decir que el confinamiento ya no tiene sentido?», preguntó desde la tribuna a Casado. En la primera fila estaba Carmen Calvo con mascarilla (hasta ahí normal) y un chal a modo de manta zamorana. En la tele no se apreciaba bien si estaba viva o muerta, como la secretaria de Paquita Rico cuando la trasladaron sentada en el asiento de atrás de un coche particular para enterrarla en Murcia, según contó Pilar Eyre. En todo caso daba la impresión no estar muy bien. Que sí, que el aire acondicionado y tal, pero, demonios, qué imagen.

José Antonio Avilés es un señor al que han echado de «Supervivientes». Antes estaba con muchos más kilos y toneladas de misma mala leche en «Viva la vida», donde impartía conocimiento y saber estar mamporrero. Es la Adriana Lastra de esa tertulia. Si el salto a la fama de Yola Berrocal fue hacer que salía con el padre Apeles, el salto a la fama de Avilés fue aparecer en «Espejo público» por una entrevista al padre de Julen, el niño que murió en un pozo. Según Kiko Matamoros, con malas artes y sin decirle que era una entrevista. Transcribió lo hablado y lo vendió a «Semana» por 18.000 euros. El padre lo ve y le dice que no le ha dado permiso para la publicación ni sabía que era una entrevista. Avilés, según Matamoros, le dio parte del dinero. Con esa basurienta exclusiva recibió una oferta para trabajar en sucesos pero que él quería dedicarse al corazón.

Estas últimas semanas le han estado desmontando todo el currículo que se había inventado: titulación en Periodismo, inglés, Universidad de Gales, auxiliar de vuelo (¿auxiliar de vuelo?)… Adriana Lastra dijo en una entrevista a Jesús Cintora que ha trabajado desde los 14 años. «¿En qué ha trabajado?». «En muchas cosas que no tengo por qué explicitar porque no hablo de mi vida privada». Seguía: «Si lo más que tienen que decir de mí es que no tengo estudios, algo estaré haciendo bien». Y sabe decir cacatúa.