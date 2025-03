Cerrar la SER

Àngels Barceló ha pedido en la SER que los que niegan el cambio climático («ya sabemos quiénes...») sean excluidos de la conversación pública. Esto dicho así suena muy tremendo, pero tampoco es para tanto. A eso se dedicaba la TV3 de Pujol ... de donde viene Barceló y es lo que lleva décadas haciendo la SER (la Radio de los Mil Postes tras el Antenicidio), y con más razón lo harán ahora que nos amenaza la alerta climática. Ya no hablan en nombre de la Humanidad y su Progreso. Ahora además hablan por la Ciencia ante lo que se anuncia como la inminencia de un apocalipsis climático.

Sucede que, como le contó en estas páginas Pitita Ridruejo a Martín Bianchi , «a mucha gente no le conviene que llegue el Apocalipsis». Pero a otros sí. A otros nos da igual. Tampoco vamos a perder tanto y al juicio final le tenemos un miedo relativo. A mí me puede llegar el apocalipsis mañana. Yo tendré mis cosas como todo el mundo, pero yo no he negado el Covid cuando empezaba, por ejemplo, ni he mirado a otro lado en pleno desgobierno, ni he delatado a mis vecinos, ni he aplaudido la vulneración repetida de la Constitución, ni he pedido un estatuto de parias para quienes no se pusieran la vacuna. Yo no. Pero hay muchos que sí. Muchos periodistas, escritores, escritorcillos, cómicos desaboridos, actores, actorcillos, cultureros varios y hasta filósofos, muchos, muchos, que sí lo hicieron y desde aquí reclamo una hemeroteca pandémica para que queden todos retratados. Entiendo que ellos tengan problemas de conciencia y no quieran que llegue el apocalipsis, pero yo no, a mí me da igual, porque llegar va a llegar, si no es ahora después. Y tampoco estoy solo en esto. Estoy convencido de que si llega el apocalipsis, a Ignacio Escolar , por ejemplo, le pilla con tertulia, así que tampoco lo temerá tanto.

Yo incluso resumiría mi ideología de esta forma: entre el apocalipsis climático y hacer caso a la SER, el apocalipsis climático; entre la SER y el fin del mundo, el fin del mundo. Pero entiendo que ellos lo combatan con todos los medios. No en vano, con el gobierno (el que sea) a favor, solo un apocalipsis podría cerrar la SER.