Lo de 'Encuentros inesperados' es un título muy plano. Yo al programa de Mamen Mendizábal le habría llamado 'La abogada del diablo'. Ya le dijo Mario Vaquerizo (luego elogió la tolerancia y pluralidad del programa) que estaba muy polarizada, que trabajaba ... en La Sexta. Y vale, Mendizábal no es lo mismo que Ferreras . De hecho, no me extrañaría que no se pudieran ni ver. Alberto San Juan salió con que La Sexta es «una cadena muy para todos los públicos». Hombre, claro. Como 'Coda'.

En el último programa, que iba de odio, estaban Mariló Montero , Josep Pedrerol , James Rhodes y Toni Cantó . Este dijo que le parecía acojonante que la gente siguiera siendo comunista. «¿Pero por qué no?», saltó Mendizábal. Siguió Cantó: «Perdona, yo sí que creo que en ciertas cosas hay clases, y que hay gente que somos moralmente superiores a otros. Yo soy moralmente superior a un tío de Bildu». El infeliz Rhodes preguntó por qué. Hay que educar a Rita. Cantó: «Porque Bildu es una organización proterrorista». Mamen: «Entonces, ¿Bildu no tiene capacidad de evolución? ¿Otros partidos sí, pero Bildu, no?». Cantó: «Bildu ha elegido democráticamente como a su jefe a un tío que ha secuestrado a una persona y que le ha obligado a jugar a la ruleta rusa. Yo creo que soy moralmente superior a ese tío». A otra cosa. Denuncias en los tribunales. Ya sabemos que Mariló ganó a Diego Arrabal y Gustavo González , esas joyitas, por haberla fotografiado sin la parte de arriba del biquini y por hablar de su orientación sexual. Pero está también lo de Pablo Iglesias . Que la azotaría hasta sangrar. Eso lo denunció en el Instituto de la Mujer (allí no sabían qué hacer con la denuncia, claro). Y Mamen recalca que eso lo escribió en Telegram, en un mensaje privado que se filtró. Como si fuera atenuante del deseo de azotar. No se trata del reproche penal, sino del moral. Que cada uno diga lo que quiera y que cada uno haga lo que quiera. Luego que asuman las consecuencias. Estaría bueno que una entrevistadora no interpelara, contrapreguntara y tratara de resaltar contradicciones, pero, vaya, a veces parece otra cosa.

