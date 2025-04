Cristina Pedroche desvela más detalles sobre su 'look' de las Campanadas: «A mi hija le ha llamado mucho la atención»

Cristina Pedroche se ha convertido en uno de los personajes de esta época y es que desde hace unos años es una de las caras fijas en Nochevieja y una de las granes protagonistas de la noche, sobre todo por sus atrevidos looks. Hace un año, además, capitalizó buena parte de las miradas y es que días antes del 31 de diciembre se conoció que estaba embarazada de su primera hija, algo que ella quería mantener todavía en silencio.

Entonces, como cada año, volvió a ser la protagonista de la Nochevieja, aunque evitó decir gran cosa al respecto en la gran pantalla. Un año después, con su hija Laia con casi medio año de vida, Pedroche ha vuelto a reactivar su vida profesional y triunfa con 'Password', además de seguir colaborando regularmente con 'Zapeando'. Y este 31 de diciembre repetirá cita con Alberto Chicote, con el que esperan conseguir las máximas audiencias a pesar de que año la competencia llega fuerte.

Precisamente en su última colaboración en el magazine de LaSexta, Pedroche ha desvelado algún que otro detalle de su plan para Nochevieja de este año referido con su vestido, que sin duda es el gran protagonista de la noche. La expectación por el 'look' es máxima.

«Cositas en las que la gente no se fija...»

Si hace unos días dejó caer que no sería de ningún color que hubiera llevado otros años, en su última aparición en 'Zapeando' comentó, a preguntas de sus compañeros de tertulia, que no podía «decir más» pero lanzó interesantes pistas. «Viendo mi Instagram voy dándome cuenta de que voy soltando cositas en las que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas», comentó.

El presentador, Dani Mateo, quiso ahondar más en el color, siguiendo los vaticinios del Maestro Joao, que hace días aseguró que el outfit sería rojo con otro color. Ella respondió que «él dijo rojo con otro color... Es un color que no me he puesto nunca», añadió.

Además, Pedroche confesó que su vestido ya está acabado y en manos de su diseñador y que ya se lo probado. «Mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención», aseguró antes de decir que no existía un 'plan B' por si fallaba algo. «Si pasad algo salgo en bata o en vaqueros», dijo entre risas. En los próximos días pasará a manos de Josie, su estilista de confianza para la ocasión, que se encargará de que el vestido esté perfectamente custodiado.

«Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y luego me lo llevo yo a mi casa. Y después de usarlo, vuelve directo a su dueño», remarcó.