Suscríbete a
ABC Premium

Carlos de Andrés, sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe de la manera en que piensa...»

Los comentarios de Perico Delgado durante la etapa final de la pasada Vuelta a España en TVE siguen generando reacciones

RTVE y el estrés postraumático: un día viendo la TV de Sánchez

Carlos de Andrés, sobre el futuro de Perico Delgado en TVE
Carlos de Andrés, sobre el futuro de Perico Delgado en TVE RTVE

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los comentarios de Perico Delgado durante la etapa final de la pasada Vuelta a España en TVE siguen generando reacciones. El exciclista fue duramente criticado por sus palabras contra las protestas que denunciaban la presencia del equipo Israel-Premier Tech y que obligaron a ... detener la etapa en Madrid, unas declaraciones que llevaron a varios sectores a pedir su salida de la cadena pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app