Carlos de Andrés, sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe de la manera en que piensa...»

Los comentarios de Perico Delgado durante la etapa final de la pasada Vuelta a España en TVE siguen generando reacciones. El exciclista fue duramente criticado por sus palabras contra las protestas que denunciaban la presencia del equipo Israel-Premier Tech y que obligaron a ... detener la etapa en Madrid, unas declaraciones que llevaron a varios sectores a pedir su salida de la cadena pública.

En medio de ese clima, su compañero de narración, Carlos de Andrés, ha salido en su defensa desde el canal de YouTube Fuera Caretas. El periodista ha recordado la amistad que mantiene con Delgado y ha subrayado que discrepar políticamente no cambia la confianza que tiene en él. «Es mi amigo y es con quien más cómodo me siento comentando una carrera», ha afirmado, reivindicando su continuidad.

De Andrés también ha evitado especular sobre el futuro de Delgado en RTVE. Asegura que no dispone de información sobre posibles decisiones internas y que nadie le ha comunicado ningún movimiento. «Entiendo que va a seguir, pero no lo sé», apunta, dejando claro que, por ahora, no hay novedades sobre su situación.

El narrador ha valorado además el contexto en el que estalló la controversia. Considera que lo ocurrido en la última etapa fue «lo suficientemente grave» como para que resultara complicado guardar silencio en directo, aunque insiste en que no quiere prolongar el debate ni profundizar más en aquel episodio.