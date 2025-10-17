La BBC acepta una sanción por un documental «engañoso» sobre Gaza

El organismo regulador de los medios de comunicación del Reino Unido sancionó este viernes a la BBC por un documental sobre Gaza en el que se reveló posteriormente que el niño narrador era el hijo del ex viceministro de Agricultura de Hamás, calificándolo de ... «materialmente engañoso».

A principios de este año, la cadena se disculpó por los «graves defectos» en la realización de 'Gaza: How To Survive A Warzone' (Gaza: cómo sobrevivir en una zona de guerra) y lo retiró de su plataforma tras las críticas recibidas.

La cadena afirmó que compartía la culpa de los defectos «inaceptables» con la productora británica Hoyo Films.

Ofcom afirmó que el programa había infringido gravemente su código de radiodifusión debido a su «potencial para erosionar los altísimos niveles de confianza que el público esperaría de un programa factual de la BBC sobre la guerra entre Israel y Gaza».

«Esto es especialmente pertinente en el caso de una cadena de servicio público como la BBC», añadió.

Deberá emitir una declaración con las conclusiones

Como sanción, la BBC deberá emitir en una fecha posterior una declaración con las conclusiones del organismo regulador, según afirmó.

La BBC afirmó que aceptaba la decisión de Ofcom porque el documental, emitido inicialmente el 17 de febrero, no había revelado dicha relación.

«Nos hemos disculpado por ello y aceptamos la decisión de Ofcom en su totalidad», declaró. «Cumpliremos la sanción tan pronto como se hayan concretado la fecha y el texto», añadió.