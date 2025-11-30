Suscríbete a
Atresplayer anuncia su oleada de estrenos para 2026: desde el 'reality' de Lola Lolita hasta los viajes de Roberto Leal con su madre

La plataforma amplía su oferta con microdramas verticales, nuevos programas de entretenimiento y un completo catálogo de audio con Onda Cero Podcast, que incluirá 'true crimes', series de ficción y documentales sonoros

'Padre no hay más que uno: la serie' se llena de educación consciente: escucha activa, límites sanos y un padre al borde del ataque de nervios

Roberto Leal y Lola Lolita en 'El Desafío'
Roberto Leal y Lola Lolita en 'El Desafío' antena 3

Carmen Burné

Gran Canaria

Gran Canaria se convirtió en el centro de atención de la industria audiovisual española con la celebración del Atresplayer Day, un encuentro que reunió a actores, productores y directivos del sector. Durante el evento, la plataforma presentó su calendario de estrenos para 2026, marcado por ... una combinación de ficciones consolidadas, nuevos formatos como el microdrama vertical y la expansión hacia contenidos de audio, mostrando que su estrategia para el próximo año va más allá de los clásicos lanzamientos de series.

