Atresplayer anuncia su oleada de estrenos para 2026: desde el 'reality' de Lola Lolita hasta los viajes de Roberto Leal con su madre

Gran Canaria se convirtió en el centro de atención de la industria audiovisual española con la celebración del Atresplayer Day, un encuentro que reunió a actores, productores y directivos del sector. Durante el evento, la plataforma presentó su calendario de estrenos para 2026, marcado por ... una combinación de ficciones consolidadas, nuevos formatos como el microdrama vertical y la expansión hacia contenidos de audio, mostrando que su estrategia para el próximo año va más allá de los clásicos lanzamientos de series.

La gran novedad anunciada que marca un punto de inflexión es la incursión en las series verticales. Atresmedia trae a España el género del microdrama, un formato que ya es un fenómeno en Latinoamérica y Asia, caracterizado por episodios ultracortos -de uno a tres minutos de duración con muchos giros argumentales-diseñados específicamente para su consumo en vertical. La producción de este nuevo tipo de ficción ya ha comenzado con 'Una novia para Navidad', la primera serie vertical para Flooxer , el canal joven de la plataforma. Esta serie de 60 episodios está protagonizada por la actriz Marina Baeza y la influencer Carla Flila.

La ficción española como eje central: estrenos y detalles

La ficción continúa siendo el gran motor de la plataforma, que ha presentado un ambicioso calendario de estrenos para los próximos meses. La temporada arranca en diciembre con el regreso de 'Los Protegidos: Un nuevo poder' el día 14 de diciembre de este año, donde los protagonistas se enfrentan a Max, un joven que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos. En enero de 2026 llegará el salto televisivo de la saga cinematográfica de Santiago Segura con 'Padre no hay más que uno: la serie', cuyo estreno está previsto para el día 25. El 15 de febrero será el turno de 'Rafaela y su loco mundo', comedia surrealista basada en el libro 'El alucinante mundo de Rafaella Mozarella', que narra la excéntrica adolescencia de Rafaela, sus amigas y su caniche mientras intentan salvar el mundo. En marzo regresará 'Entre tierras' con su segunda temporada, con Megan Montaner retomando su papel de María, dos décadas después de la desaparición de Manuel, y en abril se estrenará 'La Nena', adaptación libre de la obra de Carmen Mola, que marca el regreso fragmentado de la BAC y una inspectora Elena Blanco en plena crisis personal.

Entre las novedades más destacadas también figura 'Renata & Nicole' -secuela de 'Eva & Nicole'-, nuevamente protagonizada por Belén Rueda y Belinda Washington. La historia explora la compleja relación entre dos amigas de clase alta cuya amistad se quiebra tras la desaparición de Manuel, el marido de Nicole, en un hotel de lujo. El catálogo se ampliará además con 'Sira', continuación de 'El tiempo entre costuras', con Adriana Ugarte retomando su papel en una trama de espionaje ambientada entre Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. El género 'domestic noir' estará representado por 'Trazos ocultos', protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, que narra cómo la vida perfecta de Inés se desmorona al descubrir a su marido en la otra punta de la isla cuando supuestamente estaba de viaje. También llegará 'A la deriva', un drama de época ambientado en los años 70 y protagonizado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros dados por muertos tras un naufragio.

El género policíaco se verá reforzado con 'Ágata y Lola', una serie de ocho episodios que explora la peculiar colaboración entre una inspectora empática y una brillante documentalista del archivo policial con autismo. Finalmente, la plataforma pondrá el broche con '33 días', el primer proyecto televisivo del periodista Carles Porta, inspirado en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, contada a lo largo de seis episodios. Este conjunto de producciones confirma la apuesta de la plataforma por una ficción variada, ambiciosa y capaz de atraer a todo tipo de públicos, desde la comedia familiar hasta el thriller, pasando por el drama histórico, el misterio y el suspense psicológico.

Nuevos formatos y contenido de audio

En el ámbito del entretenimiento, atresplayer ha confirmado la renovación de algunas de sus marcas más emblemáticas, entre ellas la sexta temporada de 'Drag Race España' y la luz verde para la segunda edición de 'Drag Race España: All Stars', nuevamente capitaneada por Supremme de Luxe. Junto a estas apuestas consolidadas, llegarán nuevos formatos originales como 'Nos vamos de madre', un programa de viajes que seguirá las aventuras de Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, a través de destinos como Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech.

La plataforma también estrenará 'Pyjamada', un docurreality de Flooxer protagonizado por la influencer Lola Lolita, en el que abrirá las puertas de su casa para organizar fiestas de pijama. Asimismo, la experiencia de consumo se expande más allá del vídeo con la integración de contenido de audio. Desde el 1 de diciembre, atresplayer incorporará a su catálogo las producciones originales de Onda Cero Podcast, lo que permitirá a los usuarios disfrutar de true crimes, series de ficción y documentales sonoros de gran éxito, como 'Retornados' y 'La dama blanca'.

De cara a 2026, la plataforma ampliará su oferta sonora con contenidos originales como el true crime 'La Hermandad', de Cruz Morcillo, que se sumerge en el caso del descuartizador de Majadahonda, y el thriller de ficción 'Desierta sangre'. Además, la apuesta por la no ficción se consolidará con 'El hombre equivocado', una docuserie de investigación que analiza uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España: el caso de Ahmed Tommouhi, condenado en 1991 por una serie de violaciones, liberado 15 años después, pero nunca absuelto.

A todas estas incorporaciones se suman también las nuevas temporadas de varias series que ya se han consolidado dentro de la plataforma. Además de la ya mencionada Drag Race España, el catálogo se ampliará con nuevos episodios de 'FoQ: La nueva generación', que regresa con su segunda temporada, al igual que la serie '¿A qué estás esperando?'. Estas tres producciones no solo refuerzan el contenido disponible, sino que también evidencian la clara apuesta de Atresmedia por seguir potenciando sus marcas enfocadas al público millennial y al género de la comedia romántica, manteniendo así una identidad juvenil y fresca dentro de su oferta audiovisual.

Con una apuesta decidida por la innovación y un catálogo de ficción cada vez más sólido, diverso y ambicioso, Atresplayer se consolida como un referente que no solo sigue las tendencias del mercado, sino que las marca. La combinación de grandes nombres, historias originales, expansión hacia el audio y formatos híbridos sitúa a la plataforma en una posición estratégica para conquistar tanto a los espectadores tradicionales como a las nuevas generaciones acostumbradas al consumo rápido, móvil y multiplataforma. 2026 se perfila así como un año clave en el que Atresplayer no solo estrenará contenido, sino que estrenará una nueva forma de entender el entretenimiento.