'Anthology', las nuevas reliquias del inagotable fondo de armario de los Beatles

Las navidades beatlemaníacas vienen fuerte con una nueva serie de 9 episodios en Disney+, un libro y una caja con 191 canciones

Londres: de Händel a Amy Winehouse caminando por un paso de cebra

Un fotograma de la serie 'Anthology' de Disney+
Un fotograma de la serie 'Anthology' de Disney+
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Hace tiempo que perdimos la cuenta de los lanzamientos «históricos» de los Beatles con canciones, documentos, fotografías o filmaciones inéditas. Pero con ellos nunca dejará de haber donde escarbar, y aquí y ahora, en estas Navidades, vamos a vivir el enésimo episodio de fiebre ... beatlemaníaca con otra ofensiva de lanzamientos que deja sin aliento.

Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

