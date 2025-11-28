'Anthology', las nuevas reliquias del inagotable fondo de armario de los Beatles

Hace tiempo que perdimos la cuenta de los lanzamientos «históricos» de los Beatles con canciones, documentos, fotografías o filmaciones inéditas. Pero con ellos nunca dejará de haber donde escarbar, y aquí y ahora, en estas Navidades, vamos a vivir el enésimo episodio de fiebre ... beatlemaníaca con otra ofensiva de lanzamientos que deja sin aliento.

Ayer jueves se han estrenado en Disney+ (que ya ofreció el monumental 'Get Back' de Peter Jackson) los tres primeros episodios de 'The Beatles Anthology', una serie documental que ofrecerá otros seis episodios repartidos entre hoy viernes y mañana, en un relato coral de la vida y la época de la banda más influyente y querida de todos los tiempos, con los propios Beatles como narradores.

La narración arranca desgranando la historia personal de cada miembro del grupo, y se sumerge en la primera etapa con los bateristas anteriores a Ringo Starr y sus aventuras en Hamburgo. Después se describe el salto a la fama tras su regreso a Liverpool, la entrada de Ringo y del productor George Martin al equipo, y a partir de ahí, la explosión definitiva con su conquista de las listas de éxitos a ambos lados del océano, con parada especial en la mayor polémica que haya vivido una banda de pop (y sin redes sociales, oiga): la broma de Lennon comparando la fama de los Beatles con la de Jesús que desató la ira de miles de majaderos que quemaron sus discos en Estados Unidos.

Noticia Relacionada Yoko Ono, en el MUSAC de León: cuando el arte viene con manual de instrucciones Natividad Pulido La artista, cineasta, compositora, poeta y activista japonesa, liberada de la larga sombra de John Lennon, despliega su universo creativo en una gran exposición, que reúne más de 80 de sus trabajos

La intimidad que explora el documental permite adentrarse en las sensaciones del grupo cuando empezaron a hartarse de la histeria de las giras y terminaron decidiendo no volver a actuar en directo, para centrarse en los últimos discos que grabaron entre 1967 y 1970.

Uno de los momentos más emotivos e insólitos de esta serie se produce cuando Paul, George y Ringo se reúnen a principios de los noventa para recordar anécdotas y escuchar demos de sus canciones, bromeando sobre sus fallos y fantaseando con los cambios que harían veinte años después de su separación. Una escena con un final que hace que se te meta algo en el ojo, cuando Ringo, antes de despedirse, mira a sus ex compañeros de odiseas y les dice: «Este ha sido un gran día para mí, amigos. Hay sido hermoso y muy emotivo para mí. Me encanta estar con vosotros».

La serie, producida por Apple Corps (la compañía fundada por los Beatles en 1968) y por Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde y Martin R. Smith, está basada en el documental que se emitió originalmente en 1995 en Estados Unidos en ABC y en el Reino Unido en ITV, seguido de un exitoso lanzamiento en formato físico que ganó un premio Grammy. Para Disney+ se han actualizado varios elementos incluyendo una nueva remasterización de las imágenes y la mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, que ha trabajado con los técnicos de Park Road Post, de Peter Jackson, en Wellington (Nueva Zelanda).

Los episodios del uno al ocho están dirigidos por Geoff Wonfor, Bob Smeaton y Matt Longfellow, y el episodio nueve, que es completamente inédito, incluye imágenes muy reveladoras de Paul, George y Ringo durante la creación de la serie original, está dirigido por Oliver Murray.

Discos y libros

La ya legendaria 'The Anthology Collection', originalmente seleccionada por el productor de los Beatles, George Martin, se ha remasterizado ahora por Giles Martin en forma de tres álbumes dobles que incluyen una novedad de peso: la extensión 'Anthology 4'.

Se trata de 13 demos inéditas, grabaciones de sesión y otras poco conocidas y nuevas mezclas de los singles 'Free As A Bird', 'Real Love' (a los que su productor original, Jeff Lynne, ha dado nueva vida utilizando voces no mezcladas de John Lennon), y el reciente 'Now And Then', ganador del Grammy de 2023 y número uno en Reino Unido. Los tres sencillos fueron creados a partir de demos caseras rudimentarias que John grabó en la década de 1970, luego completados con partes vocales e instrumentales grabadas por Paul, George y Ringo.

En total son 191 canciones disponibles en descarga, streaming y dos cajas en formato físico, una Deluxe de doce LPs de 180 gramos y otra de ocho CD. Ambas incluyen las notas originales de 'Anthology' 1, 2 y 3, y la nueva de 'Anthology 4' incluye notas escritas por Kevin Howlett y una introducción compuesta por entrevistas de 1996 grabadas con el amigo cercano y asesor de The Beatles, Derek Taylor. Las ediciones exclusivas, limitadas de ambas cajas incluyen cuatro tarjetas de 12 pulgadas con fotos de la banda en un sobre numerado.

Para rematar la ola de lanzamientos prenavideños de los Beatles, se acaba de publicar la edición 25º aniversario del libro 'The Beatles Anthology', en el que los 'fab four' comparten recuerdos íntimos y reveladores del viaje de la banda, acompañados de impresiones de sus colegas más cercanos, incluidos Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros, a lo largo de de 368 páginas bellamente ilustradas con más de 1.300 fotos, documentos, obras de arte y otras curiosidades de los archivos de la banda.