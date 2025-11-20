Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

AMC Networks lanzará el único canal de España dedicado en exclusiva al wéstern

La compañía anunció el Canal Western y su apuesta por la serie 'The Audacity', del productor de 'Succession', en la presentación de su programación especial de Navidad

Donde Dios puso el Oeste

AMC Networks lanzará el único canal de España dedicado en exclusiva al wéstern

ABC

AMC Networks ha presentado este martes su programación especial 'Tu Navidad', con más de 400 horas de contenido exclusivo para todos los públicos. Durante el mes de diciembre y hasta la segunda semana de enero, la compañía propone una gran oferta televisiva para que cada ... espectador diseñe su propia Navidad gracias a una diversidad de películas, series, documentales y programas de estilo de vida, de todos los géneros. Asimismo, la compañía ha anunciado en primicia que en febrero llegará AMC Western, el único canal premium dedicado 100% al Oeste con las películas más épicas de la historia del cine. AMC Networks también ha dado a conocer su apuesta por la series originales de AMC+, destacando 'The Audacity', un nuevo thriller dramático ambientado en Silicon Valley y creado por Jonathan Glatzer, productor de 'Succession' y 'Better Call Saul'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app