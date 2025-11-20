AMC Networks lanzará el único canal de España dedicado en exclusiva al wéstern

AMC Networks ha presentado este martes su programación especial 'Tu Navidad', con más de 400 horas de contenido exclusivo para todos los públicos. Durante el mes de diciembre y hasta la segunda semana de enero, la compañía propone una gran oferta televisiva para que cada ... espectador diseñe su propia Navidad gracias a una diversidad de películas, series, documentales y programas de estilo de vida, de todos los géneros. Asimismo, la compañía ha anunciado en primicia que en febrero llegará AMC Western, el único canal premium dedicado 100% al Oeste con las películas más épicas de la historia del cine. AMC Networks también ha dado a conocer su apuesta por la series originales de AMC+, destacando 'The Audacity', un nuevo thriller dramático ambientado en Silicon Valley y creado por Jonathan Glatzer, productor de 'Succession' y 'Better Call Saul'.

AMC Western será el único canal premium dedicado íntegramente a uno de los géneros más icónicos del cine, con una producción prolífica desde los orígenes del celuloide hasta hoy. El canal estará disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, Lowi, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se podrá ver en Amazon Prime Video a través de AMC Channels. La programación incluirá clásicos norteamericanos de los años 30 en adelante, con especial atención a la edad de oro de Hollywood y sus grandes figuras como John Ford, Henry Hathaway, John Sturges o Howard Hawks. También tendrá un lugar destacado el eurowestern, desde los spaghetti westerns hasta los filmes rodados en España. Finalmente, el canal ofrecerá películas recientes que demuestran la vigencia y capacidad de reinvención del género.

Los amantes del wéstern se encontrarán con títulos tan imprescindibles como 'Dos hombres y un destino', ganadora de cuatro premios Oscar; 'Hasta que llegó su hora', obra maestra de Sergio Leone con música de Ennio Morricone y un reparto estelar encabezado por Henry Fonda y Claudia Cardinale; 'Cimarrón', el primer wéstern que ganó el Oscar a Mejor Película; 'Pasión de los fuertes', del legendario John Ford; 'Pat Garrett y Billy el Niño', de Sam Peckinpah con música compuesta por Bob Dylan; 'El zurdo' con Paul Newman; o 'Caravana de mujeres', reconocida por aportar un enfoque femenino singular dentro del género.

El servicio de streaming AMC+ llegará a 2026 con una potente propuesta de series originales, entre las que destaca la nueva serie 'The Audacity', un thriller sobre la burbuja de Silicon Valley creado por Jonathan Glatzer, productor de 'Succession' y 'Better Call Saul', con Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Simon Helberg y Sarah Goldberg en el reparto. También llegará 'El vampiro Lestat', protagonizada por Sam Reid y Jacob Anderson, que sigue expandiendo el Universo Inmortal de Anne Rice y convierte al célebre vampiro en una estrella del rock. A ello se suma la cuarta temporada de 'Dark Winds', producida por el recientemente fallecido Robert Redford, una de las series más aclamadas por la crítica en los últimos años. Asimismo, se estrenará la cuarta y última temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', grabada y ambientada íntegramente en España.

Programación especial

AMC Networks ha presentado el especial 'Tu Navidad', una propuesta de programación que refleja la diversidad de su oferta televisiva para que cada espectador pueda definir la Navidad de la manera que más le apasione: desde programas para los más gourmet, hasta títulos para los más cinéfilos, los amantes del terror o los espectadores que buscan entender mejor el mundo a través de los documentales.

En estilo de vida, el chef estrella Michelin Manuel Costiña vuelve a Canal Cocina para presentarnos un nuevo programa de producción propia, 'Pasión por el pescado'. Por su parte, Canal Decasa celebra la Navidad con un nuevo formato, 'Tus plantas decoran: Navidad', donde la influencer Natalia Sáez nos desvela los secretos de las plantas para estas fiestas. La ficción toma también protagonismo en esta programación especial con el estreno exclusivo de series como 'Reykjavík Fusion' en AMC+, la incorporación del mejor cine de los 80 y 90 en VinTV o la llegada de sagas completas como 'Harry Potter' y 'Animales Fantásticos' a Canal Hollywood. Canal Historia y AMC Crime protagonizan los contenidos documentales de estas fiestas, dándoles un punto de vista diferente con la nueva temporada de 'Los juguetes que cambiaron el mundo' y la serie documental 'Ho, ho, homicidios', dedicada a crímenes que tuvieron lugar en estas fechas.

Canal Cocina vuelve a vestir su programación de sabor navideño con estrenos de producción propia tales como 'Pasión por el pescado', en el que el chef gallego Manuel Costiña, con dos estrellas Michelín, revela los secretos de los pescados gallegos más selectos y ofrece recetas para prepararlos en casa; o 'Celebrar en Navidad', donde Elena Aymerich presenta recetas para triunfar en estas fiestas. Por otro lado, Jamie Oliver, con 'Jamie cocina en Navidad', propone menús festivos fáciles y sin estrés. Además, un año más el canal reúne sus mejores contenidos de temática navideña en un especial VOD llamado 'Naviñam!' que cuenta con más de 40 títulos diferentes.

Por su parte, Canal Decasa vuelve a hacer las maletas para mostrar cómo se viven estas fechas tan señaladas en otras partes del mundo y estrena 'Mercadillos navideños: Nueva York', un recorrido por la ciudad en su momento más mágico. Y, para ayudar a los espectadores a decorar sus hogares para estos días, estrena 'Tus plantas decoran: Navidad', donde la influencer Natalia Sáez (En Abril Hojas Mil) enseña a integrar la naturaleza en la decoración del hogar; y 'Mesas de Navidad con Mercedes Salazar', un programa que muestras las últimas tendencias a la hora de preparar la mesa en las celebraciones.

Este diciembre, el servicio de streaming AMC+, estrena en exclusiva 'Reykjavík Fusion', un thriller de alta cocina y crimen organizado con una historia de segundas oportunidades y ambición. La serie sigue a Jónas, interpretado por el renombrado actor Ólafur Darri Ólafsson en el papel de un chef brillante recién salido de prisión que intenta rehacer su vida, recuperar a su familia y levantar un restaurante desde cero. Pero su regreso a los fogones se verá marcado por un pacto peligroso: dinero ilícito, socios más cercanos al delito que a la gastronomía y una ciudad tan fría como implacable.

Además, con motivo del 15 aniversario de 'The Walking Dead' que se está celebrando este año, a partir del 25 de diciembre, AMC+ invita a los espectadores a volver a descubrir todo el Universo de The Walking Dead al completo, incluyendo las 11 temporadas de la serie original y los spin-offs que han ido expandiendo la icónica saga, como 'The Walking Dead: Daryl Dixon', rodada en España y que contará también con una cuarta temporada ambientada en nuestro país.

Canal Hollywood vuelve a ser el destino imprescindible para toda la familia con su especial de cine fantástico y de aventuras, en el que destacan la saga 'Harry Potter', la saga 'Animales Fantásticos'. Además, los más pequeños pueden disfrutar alguno de los mejores títulos de cine infantil con el especial 'All I want for Christmas', que incluye títulos como 'Abominable', 'Los Croods' o 'La brújula dorada', entre otros. VinTV evoluciona su propuesta e incorpora cine en su programación de fin de semana con 'Cine Vin', un nuevo contenedor que cada sábado y domingo recupera grandes éxitos del cine de los 80 y 90 como 'Big', 'Hook (El Capitán Garfio)', 'Cocoon' o 'Tras el corazón verde', convirtiéndose en una nueva cita familiar para los amantes del séptimo arte. 'Buffy Cazavampiros', una de las grandes series de los 90, también vuelve a la televisión lineal en VinTV para recuperar una de las historias sobrenaturales más icónicas de la década.

DARK celebra su atípico 'Calendario Darkviento', un especial diario cargado de terror para quienes prefieren emociones frías. En XTRM, la acción no descansa con el ciclo NaviChan, una programación repleta de artes marciales de la mano del mítico actor. Por su parte, Somos vuelve a ser refugio de tradición con el Maratón de Navidad con Paco Martínez Soria, que reúne títulos tan queridos como 'Hay que educar a papá' o 'Estoy hecho un chaval'. Además, el canal emitirá 'Marcelino pan y vino' el 24 de diciembre, inaugurando las fiestas con uno de los clásicos más emotivos de nuestro cine.

Además, estas fiestas, AMC Networks reúne a los grandes nombres del cine y las series con programaciones especiales en sus canales de ficción. En AMC, la emoción continúa con la segunda temporada de 'Muerte bajo cero', mientras que SundanceTV estrenará la segunda entrega del thriller nórdico 'Puños de hielo'.

'Tu Navidad' diferente: Desde los juguetes históricos que marcaron generaciones hasta los crímenes que tuvieron lugar durante las fiestas

Canal Historia abre la programación navideña con el estreno de la tercera temporada de 'Los juguetes que cambiaron el mundo', una serie documental que profundiza en cómo juguetes icónicos como Scrabble, Cluedo, Tamagotchi o Pokémon marcaron generaciones y transformaron la cultura popular. A través de historias desconocidas, rivalidades empresariales y decisiones que definieron la industria, esta temporada reivindica el poder del juego como elemento histórico.

AMC Crime, muestra la cara más oscura de la Navidad con el especial 'Ho, Ho, Homicidios', que recorre crímenes reales cometidos en plena temporada navideña. Relatos en los que la celebración se convierte en tragedia y el espíritu festivo queda truncado por lo inesperado. Por su parte, Odisea estrena 'Navidad entre dinosaurios', una propuesta familiar que combina divulgación y aventura. Gracias a los últimos avances científicos, el canal revive a las criaturas más fascinantes del pasado para descubrir cómo vivían, cazaban o sobrevivieron algunas especies, en una programación especial que incluye títulos como 'Dinosaurios voladores', 'Dinosaurios: la cuenta atrás' o 'Lucha en el Jurásico'.

Y, como no hay lugar más icónico en Navidad que el hogar de Papá Noel, ¡Buenviaje! hace las maletas para ir a Laponia de la mano de Gregg Wallace, mientras que 'Trenes navideños' invita a descubrir los paisajes invernales del Reino Unido a bordo de rutas históricas.