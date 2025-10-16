Suscríbete a
Juan del Val gana el Premio Planeta

Adiós a la MTV, el canal que puso imagen a la música de varias generaciones

Dejará de emitirse el próximo 31 de diciembre ante la imposibilidad de competir con el 'streaming'

De Lady Gaga a Sabrina Carpenter: los looks más excéntricos de los MTV Video Music Awards

Imagen del videoclip de 'Video killed the radio star' de The Buggles, el primero que MTV emitió en 1981
Imagen del videoclip de 'Video killed the radio star' de The Buggles, el primero que MTV emitió en 1981 abc

Nacho Serrano

Si los Buggles clavaron el zeitgeist del mundo del espectáculo en su época con aquello de «video killed the radio star» (el vídeo mató a la estrella de la radio), ahora habría que cantar «el streaming mató a la estrella de la tele». ... Porque la MTV, el canal de televisión nacido en 1984 con la audaz pretensión de modernizar la industria pop, se ha quedado vieja.

