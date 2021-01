Sábado Deluxe Kiko Rivera vende con rebaja su parte de Cantora «Si todo sale como debe de salir, dentro de poco puede tener algún inquilino», amenaza a su madre Cree que su madre y su tío se irán de España cuando ya no tengan que cuidar de su abuela

Regresó Kiko Rivera a «Sábado Deluxe», esta vez en domingo. Volvió a arremeter contra su tío Agustín y su progenitora: «Me quiere a su manera, pero esa no es la manera correcta».

«Lo mejor que ha hecho por mí en mi vida ha sido hablar bien de mi padre». «¿Me ha ido a recoger al colegio? Muy pocas veces. ¿Me ha ido a a ver al internado? Cero ¿Ha estado en los momentos más complicados de mi vida? No», se preguntó en voz alta.

En su anterior aparición en el «Sábado Deluxe» estimó que su progenitora le debe entre 2 y 3 millones de euros. «Y quizá me quedé corto», remarcó ayer.

Ese día lanzó un ultimátum a su madre antes de emprender acciones judiciales. «Yo lo he intentado, pero...». No lo consiguió. Y eso que amplió el plazo a cuatro días, más allá de las 24 horas que había anunciado. «La maquinaria está en marcha. No me ha quedado otro remedio», lamentó. Contó que ni su madre ni su tío han ido «a recoger un requerimiento». El siguiente paso será que se lo lleven a su casa, es decir a Cantora: «Tendrán que rendir cuentas de lo que han hecho con los poderes que les fueron otorgados», precisó antes de avanzar que la semana entrante «va a ser muy movidita».

«Para ella Cantora es su tumba. Para ella puede ser peor que la cárcel», sentenció Kiko. Él lo ve así, pero también admitió que su madre puede ser «feliz en su burbuja de mentiras».

En todo caso, pronostica que cuando su abuela muera, su madre y su tío Agustín Pantoja se irán de España. «Se van a pirar, y le van a importar poco nietos, hijos...», aventuró.

«Mi tío se ha cargado la vida de mi madre. Es uno de los responsables», afirmó.

Kiko Rivera habló de dos mujeres importantes en la vida de su madre. «Yo recuerdo a María con mucho cariño. Le tengo muchísimo cariño», dijo.«¿Veías feliz a tu madre con María del Monte?», preguntó JJ. «Era feliz. Y con Julián Muñoz, y con Diego Gómez», añadió.

También le dejó muy buen recuerdo Encarna Sánchez. «Le guardo muchísimo cariño a esa mujer. Cuando todo el mundo me regalaba videojuegos, ella me regalaba libros. Y yo decía: 'Con la de dinero que gana esta mujer y me regalaba libros'. No me leí ninguno», contó entre risas. «Me trataba muy bien, el problema eran los libros», siguió el artista antes llamado Paquirrín.

Sobre los amores de su madre, cree que el entorno de ella no admitió a la inmensa mayoría: «Creo que al único que han tragado es a Julián».

Una de las cargas de profundidad de la entrevista, quizá la más pesada para la Pantoja, fue cuando Kiko Rivera anunció que está dispuesto a vender, y por debajo de su precio de mercado, su parte de Cantora, la finca en la que reside su madre con su abuela y su tío Agustín. «Mi parte está en venta», anunció. «Yo pensé que no se podía hacer, pero se puede».

Contó que hay «un montón de gente» interesada en comprar esa propiedad; entre ese montón, una persona en concreto tiene una disposición muy especial. «Si todo sale como debe de salir, dentro de poco puede tener algún inquilino», espetó. Estaría encantado de venderlo, «con un lacito». «No le voy a pone el precio que tiene, lo bajaría», aclaró.

Cuando tenía 20 años, Kiko Rivera cayó en el lado oscura. La noche le confundió. Y mucho. «Drogarme era mi manera de evadirme de muchas cosas», afirmó. «¿De qué huías?», le preguntó Jorge Javier Vázquez. «De mí», contestó el hijo de la Pantoja.

A raíz de las polémicas, su madre le ha preguntado por teléfono a la mujer de Kiko si ha recaído en las drogas: «¿No habrá vuelto a las andadas?».

Recordó que cuando era jovencito su madre le castigó sin salir por un episodio «anecdótico», según sus propias palabras. Era unas imágenes en las que él consumía cocaína. El hombre con el que se había corrido aquella juerga se las quiso vender a su madre. Si no, amenazaba con publicarlas. «Me cayó una bronca», recordó. No se publicaron.

En el plató del «Sábado Deluxe» estaba Belén Esteban, que fue la única tertuliana que defendió a la Pantoja. Le preguntó a Kiko Rivera que era lo mejor que había hecho su madre por él: «Hablar siempre bien de mi padre». Fue una respuesta que no dejó satisfecha a la «Princesa del Pueblo».

«Si tanto quieres a mi madre llévatela quince días a tu casa», invitó el pinchadiscos. A Belén Esteban no le sentó bien el comentario. «Parece que soy la Pantoja. Pero no tengo amistad con ella. Deseo que el día de mañana arregléis las cosas... Que una madre es una madre», animó al invitado de anoche de «Sábado Deluxe».

«Veo fatal lo que ha hecho tu madre. Lo he dicho desde que empezó esta movida, que yo estoy de tu lado en eso, pero hay cosas de la intimidad de una familia que yo no diría», insistió minutos después.