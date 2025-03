Rubén dice que le ofrecieron ser «gigoló», pero que lo rechazó

Al parecer, cuando una ve de cerca al exfutbolista Rubén –incluso vestido– se explica mucho mejor que Fani cayese en la tentación. «¡Cómo ganas en las distancias cortas!», lo piropeó María Patiño , quien reveló que el mozo tiene «revolucionadas a todas las mujeres de Tele 5». Seguramente, a más de un hombre también.

Tras el piropo, la Patiño fue al grano. Rubén aún no había tenido tiempo de calentar el sofá, cuando la ferrolana sacó a colación su (presuntamente) turbio pasado laboral. Ya saben, esa historia publicada por un digital –y que tanto ha corrido por las redes– según la cual se ganaba los euros como gigoló antes de convertirse en un emprendedor de la infidelidad televisiva. Según ese medio, se hacía llamar «Raúl Madrid» y «acompañaba» a mujeres por el nada módico coste de 400 euros/hora .

Es un asunto que Rubén ya había abordado en redes sociales de forma un tanto «sui generis», con un contundente «yo es que me parto la polla». «Por lo menos haced memes graciosos», aconsejaba a continuación al personal. Y el personal –que otra cosa no, pero para reírse del prójimo siempre encuentra un hueco y un tuit– se puso manos a la obra. De hecho, fue muy celebrado un meme que pudimos leer el jueves, durante el debate de « La Isla de las Tentaciones ». En la composición, muy ingeniosa, se veía a Rubén frente a Fani, seis meses después de que el otrora futbolista la regatease en la isla, y un texto que recogía la pregunta que ella se hizo al verle el pelo tanto tiempo después: «¿A qué vienes?». La mofa estaba en la respuesta de él: «A cobrar». Las redes están plagadas de creatividades similares, que duelen mucho –porque así nos lo han contado en otros foros televisivos– a la madre del que fue amante isleño de Fani.

El programa anunció a las 22 horas de un sábado que Rubén aclararía este asunto en persona, pero no lo hizo hasta las 1.32 horas del domingo. Detalló que previamente ya le había dado explicaciones a la familia, a la que pidió que confiase en él, que ya tomaría el toro por los cuernos cuando lo considerase oportuno. Lo hizo en «Sábado Deluxe». Negó la mayor: «Nunca he sido gigoló, nadie ha podido contratar mis servicios». Reconoció que las fotos que aparecían en la web donde presuntamente ofrecía sus servicios eran de él , pero matizó que «las ha podido coger cualquier persona de cualquier lado». Le preguntaron si en alguna ocasión le han ofrecido un trabajo de ese tipo. «Claro que me lo han ofrecido, porque trabajando de noche te ofrecen de todo», admitió. Pero el caso es que lo rechazó. Eso sí, para él ese oficio «es totalmente respetable, pero gracias a Dios no me ha hecho falta».

Rubén habló también de Fani: «Su carácter de tira y afloja me gusta mucho», admitió. Aseguró que entre ambos hubo calentamiento , sí, pero que no llegaron a cantar gol.«No tuve relaciones sexuales con Fani porque yo le paré los pies». Sostiene que no está enamorado de él, pero tampoco de su actual pareja: «Yo creo que Fani no se ha enamorado de mí y bajo mi punto de vista no está enamorada de Christofer», sentenció.

Gonzalo arrastra su pena

Como lo de «La isla» va de parejas, Rubén no compareció solo en «Sábado Deluxe». Lo hizo junto a Gonzalo.

Ocho meses después de que Susana le señalase el camino de antorchas, Gonzalo sigue siendo un alma en pena , un triste avatar de aquel muchacho jovial que llegó a la Dominicana el pasado verano. Al menos eso dice él. Cuando la gente normal –como la que ve la tele un sábado a las 23.39 horas– está en tal estado emocional, se suele atrincherar en el sofá en pijama y buscar palabras consoladoras en las amistades cercanas. Cuando esto mismo le ocurre a un personaje televisivo, la reacción es muy diferente: lejos de permanecer en casa en ropa íntima y apoyarse en el hombro y en la oreja de los seres queridos, el famoso catódico siente el irresistible impulso de ponerse sus mejores galas e ir corriendo a un plató a contarlo ante millones de desconocidos. Está claro que este tipo de famosos como Gonzalo están hechos de otra pasta. Dicho esto último, lo de la pasta, con segundas.

Allá por el jueves pasado, creímos que que no iba a airear su desgracia, que iba a vivir su luto en solitario. Lo decimos porque dio la «espantá» en el programa que reunía a las parejas de la isla seis meses después. De los diez actores principales de la trama solo faltó él. Algún analista malvado ha dejado caer que fue porque ese programa se grabó antes de que «La isla…» reventase los audímetros. El caso es que no fue y mandó una sentida carta dirigida a Susana. Es decir, despachó el asunto con un comunicado , como hacen los políticos cuando no quieren dar la cara. En el caso de Gonzalo, los más ingenuos creímos que no daba la cara porque, aún deshecho, no tenía fuerzas para mostrarla. Lo imaginábamos, en fin, viendo el programa en pijama en la cama, retorciéndose de dolor en un jacuzzi de lágrimas. Sin entender aún las razones que llevaron a Susana a tomar aquella decisión, a poner el «the end» a seis años de relación. Es cierto que allá hizo bastante el «cromañón», pero también que no llegó a profundizar con ninguna moza .

El caso es que, tras la «espantá» del jueves, el silencio de Gonzalo se acabó el viernes, cuando compareció en el plató de «El debate de las tentaciones». En el que fue su primer estriptís sentimental , declaró estar «hundido» y haber recibido ayuda psicológica. «Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces», resumió el sevillano. En realidad, esta semana lo han dejado dos veces en diferido. Pero se ve que duele igual que cuando es en directo.

Ayer, en «Sábado Deluxe», volvió a mostrar su pena. «Es difícil cuando intentas alzar el vuelo», reconoció a Patiño al principio del programa. Está «convencido» de que «nunca jamás encontrará» otra como su ex. «Las mujeres como Susana están en peligro de extinción», afirmó, y en ese momento todos pensamos que iniciaría una campaña de firmas para que España le pidiese que volviese con él. Pero no. Optó por seguir dando pena. Patiño se sacó entonces de la manga unas imágenes en las que se le veía sonriente en una discoteca . No llegó a ser un zasca porque el andaluz se justificó bien: «No voy a estar de luto siempre», dijo, antes de aclarar que esos planos se grabaron en una fiesta a la que acudieron los chicos y chicas de las tentaciones para pasarlo bien.

Ya pasadas las dos de la mañana, compareció Rodrigo. Dijo que Susana empezó a rumiar su decisión antes ir a la Dominicana. «Creo que no estaba enamorada de mí y que ya tenía pensado dejarme antes de ‘La Isla de las Tentaciones’», dijo de su ex. Acabó reconociendo que después de volver de la Dominicana ha tenido algún «rollito», pero de poca importancia . Y quiso dejar claro que no se siente con fuerzas para iniciar algo nuevo.

Dejó escrito un grande del periodismo que un corazón roto solo reparte pedazos. Y así anda Gonzalo, repartiendo pedazos de corazón noche a noche, plató a plató.

La hermana y la tía de Fani, a la greña

Cuando Mediaset ve un filón, hurga y hurga . Esta temporada lo ha visto en Fani, la que sucesivamente ha sido pareja, ex y pareja de Christofer, además de amante y ex amante de Rubén. Esta semana la hemos visto volver sola de la Dominicana en la «La isla de las tentaciones», programa que la ha catapultado a la fama, y esta misma semana Mediaset la ha mandado a otra isla, la de «Supervivientes».

Con la nueva estrella catódica camino de Honduras, en «Sábado Deluxe» se sacaron de la manga a Rebeca, hermana mediana de Fani (son hijas de la misma madre, pero de padres diferentes). Maite, su tía, ya curtida en los platós, no le tendió la alfombra roja: «Tú no pintas nada aquí», le dijo según llegó. Esto sucedió detrás de las cámaras, pero Patiño y sus tertulianos no tardarán nada en contar delante de ellas que se había «liado gorda» entre bambalinas. Después las sentaron juntas en el plató y llovieron los reproches . Airearon sus diferencias con palabras gruesas. Rebeca presentó a Fani como una persona «inestable emocionalmente» que la decepcionó en momentos cruciales de su vida, principalmente la muerte de la madre de ambas , que falleció dos meses después de que la primera denunciase su desaparición. «La odias [a Fani] desde que eras pequeña», le espetó Maite. Hablaron y hablaron de sus cuitas familiares. «Yo me pierdo», dijo la presentadora a la media hora. Los espectadores también nos perdimos.