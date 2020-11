Movistar estrena «Pause», el documental que retrata la debacle de la música en vivo

Nacho Serrano Actualizado: 08/11/2020 11:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La música, ya sea grabada o en vivo, lleva décadas atravesando crisis existenciales. La muerte del vinilo (o quizá sea mejor decir el coma), las descargas ilegales, el derrumbe económico global de 2009, la subida del IVA a los conciertos o el terrorismo islamista obligaron al sector a afrontar cambios radicales de paradigma, en una montaña rusa de emociones que últimamente parecía empezar a suavizarse, a estar controlada. Pero todos estos problemas ahora parecen una broma en comparación con el nuevo golpe que ha dejado KO a la industria, la pandemia del coronavirus.

La debacle de la música en vivo es una cuestión de orden económico y emocional. Miles de técnicos, backliners, road managers, camareros, músicos, riggers y otros profesionales del sector ya no pueden ganarse el pan como lo han venido haciendo durante toda su vida, y somos millones los que sentimos el paso de los meses sin conciertos como una punzada que cada día hurga un poquito más en la herida. La audaz combinación de estos dos enfoques en el análisis de la situación de la música en vivo es la clave del éxito de «Pause: el año en el que se paró la música», documental dirigido por Joe Pérez-Orive que se estrena este domingo a las 22h en el canal #Cero de Movistar, y que supone el primer capítulo de una serie titulada «Hey Joe».

El documental aborda varias entrevistas con músicos y trabajadores del sector que componen un retrato certero, resiliente y apasionado de esta problemática tan extremadamente compleja. De hecho, uno de los grandes méritos de la pieza es su capacidad de explicar y contextualizar las consecuencias del parón de la música en tan solo una hora, contando además con la intervención de grandes celebridades del rock. Pérez-Orive, directivo de la promotora Live Nation, habla con Alice Cooper, Biffy Clyro, Idles, Deftones, Interpol, Manic Street Preaches, Slipknot, Mikel Erentxun o Raphael en una auténtica exhibición de agenda de contactos que, sin embargo, no aporta tanto al documental como lo hacen las intervenciones de los verdaderos héroes de esta historia, los trabajadores en la sombra. Ahí, en las charlas con Julían Herráiz (gerente de Libertad 8), Paz Aparicio (directora del Wizink Center), Peter y Nitro (dos leyendas del oficio de backliner) o Carolina Pasero (programadora de Moby Dick) está la enjundia de «Pause».

Pérez Orive, charlando con los backliners Peter y Nitro - ABC

Joe Pérez-Orive: «La situación es mucho más indescriptiblemente cruel de lo que se puede ver en el documental»

El documental tiene cierta atmósfera de optimismo pese a las circunstancias. Pero al grabarlo habrá visto en primer persona las dimensiones del drama...

He estado en un sube y baja constante. Mi cabeza quería ser optimista, e intenté que los artistas que aparecen también lo fueran. Pero cuando te levantabas al día siguiente te dabas cuenta de que es posible que los conciertos ya nunca vuelvan a ser como antes. He convivido con el ángel y el demonio todo el tiempo, pero he querido hacer algo constructivo.

Que los conciertos «ya nunca vuelvan a ser» lo mismo suena realmente aterrador.

Una de las puñaladas que me he llevado al hacer el documental, ha sido ver la realidad no de Alice Cooper ni de Raphael, sino la de los trabajadores de a pie. Muchos de ellos me pedían consejo, sobre si deberían dejar el oficio o no, y he llegado a hacer un poco de psicólogo con ellos. Algunos han tenido que volverse a casa de sus padres, después de dedicarse a esto veinte años, y otros incluso ya lo han dejado por la desesperación. La situación es mucho más indescriptiblemente cruel de lo que pueda verse en el documental. Ha sido muy duro para mí, me he quedado hecho polvo.

Los backliners a los que entrevista incluso confiesan que los artistas para los que trabajaban les han ofrecido dinero, y lo han rechazado por verlo como «limosna».

Claro, la limosna es una bajada a los infiernos después de dos décadas de trabajo. Es durísimo, pero necesitábamos una voz que diese visibilidad a este problema, de la mano ya no de datos, sino de personas reales. Los que nos hemos pasado la vida trabajando en el mundo de la música hemos vivido auténticos tsunamis cada ciertos años. Las descargas ilegales, la piratería... y el terrorismo, por ejemplo, fue otro más reciente. De pronto, ibas a ver a AC/DC y había un diseño de pista distinto con mucha más seguridad, tres cordones policiales antes de llegar al recinto, accesos con detectores de metales... el ritual del concierto tuvo que cambiar. A pesar de todas estas cosas, que ya en su momento nos parecieron casi el apocalipsis, siempre decíamos aquello de «siempre nos quedará el directo». Pero ahora la pandemia ha sido como rizar el rizo.

Uno de los músicos entrevistados en el documental, Raphael, ha anunciado concierto para el 19 de diciembre en el Wizink Center. ¿No es un disparate?

Nos ha sorprendido a todos. Me hace mucha ilusión, sería muy bonito que se hiciera. Cualquier gesto va a significar mucho en este momento, en el que el miedo nos tiene paralizados. Pero uno ya no sabe qué opinar con tanta incertidumbre. Ya no sé ni cómo será todo cuando la pandemia acabe. ¿La gente se atreverá a ir a conciertos igual que antes?

Se ha hecho un experimento en un concierto en Alemania, y una de sus conclusiones más importantes es que la ventilación será clave. ¿Sabe si el Wizink Center acometerá alguna inversión en este sentido?

No lo sé, pero es el recinto que más conciertos acoge al año del mundo, así que seguro que harán lo que haga falta para volver a a la actividad. Se habla de perros que detectan COVID, tests in situ... pero todo cambia tan rápido que la efectividad de cualquier medida que tomes, puede quedar en entredicho en cuestión de días.

También hace una entrevista al inventor de un traje anti-COVID para conciertos, una especie de EPI. ¿Es realmente deseable llegar a ese extremo?

Es un poco de cachondeo, como el concierto que hicieron los Flaming Lips con la gente dentro de burbujas gigantes. Está un poco suavizado, pero yo en el fondo no dejo de reírme del asunto en el documental, porque es un poco disparatado.

Joe, hablando con Alice Cooper vía Zoom para su documental - ABC

Al principio de la pandemia hubo mucha ilusión con los conciertos en streaming, pero han decaído hasta casi desaparecer. ¿La gente se ha dado cuenta de que no es un sustituto ni medianamente aceptable?

Es un parche, que viene a ser como la rueda que te pones en el coche cuando pinchas. Libera de un poco de ansiedad, sobre todo a los artistas, pero no es un modelo viable económicamente, ni creo que represente lo que es un concierto. Y creo que a los artistas tampoco les da satisfacción, porque no hay aplausos, no se produce la magia de la conexión músico y audiencia. El boom de los conciertos en el streaming ha sido como las llamadas por zoom a tu abuelo o a tu madre. Es mejor que nada, sí. Pero no es viable emocionalmente.

¿Intentó entrevistar a Uribes para el documental?

Sí, en varios momentos. Pero creo que no obtendría respuestas a muchas de mis preguntas, y acabaría generando más frustración que otra cosa. Tampoco quería disparar a alguien que no tiene la culpa. Podemos gritar hacia el cielo, pero el problema no está en los poderes públicos. Eso sí, hay que reclamarles que den visibilidad al problema y que ayuden todo lo que puedan.

Creo que muchos artistas españoles se negaron a participar en el documental. ¿Tiene alguna teoría de por qué tomaron esa postura?

No lo sé, la verdad. Me han dejado muy frío. No sé si fue por miedo, porque proponíamos entrevistas presenciales. Después dijimos de hacer las entrevistas por Zoom, al parecer eran temas incómodos para ellos, de los que no querían hablar. Hubo un momento en el que tuve que dejar el documental en stand-by, porque veía que nadie quería hablar conmigo. Entonces fue cuando recurrí a algunos de mis héroes extranjeros de la música. Cuando conseguí al primero, lo usé como referencia para convencer a los siguientes.

¿Sobre qué irán los siguientes capítulos de «Hey Joe»?

El siguiente es sobre el reggae, que grabé en Jamaica con Pepe Colubi, que es un auténtico experto. Después habrá otro sobre México y las rancheras, con Coque Malla, y el último trata sobre el trap, con Omar Montes, La Zowi, Kidd Keo, y otros artistas que mucha gente no entiende, pero que no dejan de ser el punk, o el grunge de nuestra época. Se irán estrenando cada domingo.

Termino preguntándole por la movilización de Alerta Roja el pasado 17-S. ¿Qué le pareció?

Le han dado el Premio Ondas al movimiento, pero creo que se podría haber hecho más ruido, y ahí eché de menos más implicación de los grandes artistas de la música española. Se involucraron bastantes, como Kiko Veneno, Rozalén, etc... pero faltaron caras importantes, influencers de la música que todos sabemos quiénes son. Fue una manifestación muy bien organizada, pero a mí me dio algo de tristeza ver que se podía haber hecho más.