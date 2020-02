Milagro amoroso para Jesús en «First Dates»

Actualizado 28/02/2020 a las 22:36

Escribió Frédéric Beigbeder que los 33 años son una buena edad para resucitar. Con un año menos, el muy piadoso Jesús, barcelonés, acudió sin fe a «First Dates»: «No creo en la mujer», espetó a Carlos Sobera según se acomodó en la barra. Previamente, había confesado a cámara que cree que su homónimo murió en la cruz y que, gracias a ese sacrificio, «las personas nos podemos autoperdonar».

El hombre arrastra en su mochila un desengaño amoroso importante. Su ex, madre de sus dos hijos, lo dejó por WhatsApp tras 16 años de relación. Aquello, y el mar de fondo que hubo antes de aquello, lo dejó traumatizado. Perdió la fe en la mujer, pero no en el amor ni tampoco, por supuesto, en Dios. «Creo en Dios porque me ha fallado mucha gente... Porque mucha gente falla, pero Dios siempre es el mismo», explicó didáctico en un arranque teológico.

A Jesús el algoritmo del programa lo emparejó con Sara. 31 años, peluquera. De Barcelona también. Y también convaleciente de una ruptura amorosa tras ocho años de relación, de la que nació una hija. De entrada, ella no le gustó por aquello del físico. La definió como «una chica fuerte», lo que dista muchísimo de ser un piropo.

Pero la conversación logró dar la vuelta a la tortilla del amor. De repente se produjo el milagro y Jesús volvió a crear en la mujer llamada Sara, que es también un nombre bíblico (nada menos que la mujer del patriarca Abraham), lo que no es cuestión baladí para un hombre tan devoto. Le gustó que ella fuese peluquera, porque es un muchacho aseadito. «Me afeito todos los días, me depilo todo y me corto el pelo todas las semanas». Le gustó que bailase bachata y salsa. Le gustó que fuese fan de Harry Potter. Les gustó que le gusten los preliminares antes de ir al grano. Vamos, que de ella le gustó todo.

Hubo tanta química entre ellos que pasaron a hablar de física.

Jesús: Soy ingeniero técnico del amor.

Sara: Hay que verlo.

Jesús: Más que verlo, experimentarlo.

Por supuesto, acordaron una nueva cita y en la cartela final se contó que en los preliminares de esa segundo encuentro ya empezaron a quererse.

El milagro del amor se hizo en «First Dates». Como para no creer en la mujer, en el amor y en Dios.