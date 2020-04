Actualizado 14/04/2020 a las 04:14

No estrenaba TVE en la noche del lunes «Masterchef Celebrity», sino la octava versión de «Masterchef», pero hubo una famosa en los fogones, intentando demostrar su buena mano en la cocina para aspirar al cheque de 100.000 euros. Hablamos de la actriz Mónica Bardem, hija de Pilar y hermana del «oscarizado» Javier.

«Fui tabernera 25 años», recordó. Y fueron muchos los que se acordaron de «La Bardemcilla», aquel bar madrileño –primero con sede en Conde Duque y después en el barrio de Chueca– en el que resultaba bastante complicado encontrar mesa sin reserva anticipada. Cerró entre una gran polémica en 2013, pero ésa es otra historia. El caso es que Mónica, que cuidó de sus hermanos Javier y Carlos cuando eran pequeños, y que en los últimos años ha hecho lo propio con su hijo, buscaba un hueco entre los elegidos para la gloria culinaria por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz.

Mónica, que tiene la misma voz que su madre y que en su día fue «chica Almódovar«, dejó atrás a la mayoría de las casi 30.000 personas que aspiraban a un mandilón blanco en «Masterchef 8». Estuvo en la selección de los 50 mejores. Diez de esos cincuenta mostraron sus habilidades en el siempre imponente plató del concurso en la prueba inicial, obtuvieron un delantal blanco y pasaron a ser concursantes de pleno derecho. No fue su caso: a ella, como a otros nueve, les dieron tras esa misma prueba una prenda similar, pero de color negro. Este oscuro uniforme les permitió seguir en liza y pelear por las siete plazas extras en una segunda cita ante los fogones, celebrada en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres).

En esta prueba exterior también tomaron parte los diez primeros elegidos. Así que los veinte se dividieron en cuatro equipos. Su misión común era dar de comer a peregrinos y autoridades en ese marco incomparable. En total, 160 comensales. En estos días de confinamiento uno ve a una gente comiendo codo con codo al aire libre y le entran ganas de llorar de la emoción.

Mónica, que cayó en el llamado equipo naranja, tuvo que aguantar que la pusieran un poco verde por no haber estado a la altura. «No has sabido sacar una crema», reprochó Jordi. Se notó que tiene tablas, pues no solo aguantó bien el chaparrón –que también–, sino que además hizo autocrítica. «Los compañeros han sido superiores. Ha sido una decisión justa», admitió modesta.

Tras la prueba de exteriores quedaron solo 17 aspirantes, quienes, de regreso al plató, se hicieron la primera gran foto de familia de esta edición, que es la que se reproduce bajo estas líneas.

Foto de familia de los 17 aspirantes, que después quedaron reducidos a 16 - TVE

A esas alturas el concurso ya se había quedado sin «celebrity». Y no fueron pocos los que se temieron que se quedase también sin la «celebrity» súbita que surgió anoche en «Masterchef». Nos referimos a Saray, una gitana transexual bien simpática. Porque el caso es que de los 17 que lograron el mandil blanco había que eliminar a uno. Así, de sopetón, sin tiempo para encariñarse con él o ella. Y a esas alturas la audiencia ya estaba encariñada con Juana, una segoviana de 74 años fan de Cayetano Martínez de Irujo, y con la citada Saray, de profesión educadora social.

A Saray ya la vimos sufriendo en la prueba de exteriores Había que cocinar para un grupo enorme, lo que nunca había hecho. Su escala es otra: «Es que estoy acostumbrada a hacerlo para mi novio y para mí», se disculpó. Hasta llegó a llorar. El jurado le dedicó un discurso emocional en plan «no puedes desperdiciar esta oportunidad que la vida te da». Después llegó al plató y, en una prueba crucial para su futuro en el concurso, tenía que cocinar una tortilla. Una sola. Y el caso es que tampoco estuvo a la altura. «La tortilla está seca, sosa, fea», criticó Samantha. La plaza de eliminado quedó finalmente en un mano a mano entre ella y Sito, joven trabajador de un tanatorio. «Parecía una tortilla de patata, pero sin patata», añadió Pepe sobre el despropósito de Saray. Pero el caso es que finalmente el jurado la salvó, para alegría del «community manager» de «Masterchef 8», que, empujado en parte por los tuits de la audiencia, convirtió a la educadora social en el personaje de la noche. Suponemos que lo seguirá siendo en noches venideras.

Es que como dice Saray lo mejor es tener una batidora de @BoschHomeEs para hacer una tortilla perfecta #cocinaconBosch#MasterChefpic.twitter.com/FxFTH4dshI — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

De los casi 30.000 que quisieron ser «masterchef 8» solo quedan 16. Los 16 cuyos perfiles pueden leer aquí. Y Saray está entre ellos. Su pasión gitana promete fuertes emociones y condimentar una edición que anoche renunció a una «celebrity».