Las primeras lágrimas públicas de Celia Villalobos

«Para mí es un reto mayor que para mis compañeros, porque es reinventarme», dijo ya de entrada Celia Villalobos . La cocina ha sido su refugio en los últimos años: «Cuando me echaron de la política y vi que no tenía nada que hacer tuve que encontrarme con la vida. Y me puse a cocinar», dijo la que, a sus 71 años, es la concursante más veterana de «MasterChef Celebrity 5» .

"Me gusta cocinar porque cuando me echaron del Gobierno me encontré con la vida" - Celia Villalobos https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/FvPGj5aMvh — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

Cuando presentó al jurado sus dos primeros platos (un marmitako y un tartar de bonito) en el concurso lo hizo consumida por los nervios. «Se nota que cocinas», elogió de entrada Jordi Cruz, uno de los tres chefs . «Pero has venido preocupada», reprochó inmediatamente. ¿Qué le pasaba? Pues que temía ese momento. «El miedo terrible que tengo a la crítica dura», en sus propias palabras.

«Aquí no estamos para daros hos... Estamos para enseñar», la calmó Jordi.

Celia: Por eso estoy aquí, porque quiero aprender a vivir.

Jordi: Pues queremos que aprendas a vivir con nosotros, Celia.

Celia: Pues muchísimas gracias.

Y se emocionó. «No he llorado jamás. Me hicisteis llorar por primera vez en mi vida. A mí nadie me ha visto nunca llorar», aseguró después. Se refería, claro, a llorar en público.

A mí nadie me pisa el poncho #MCCelebrity pic.twitter.com/MuKcNfjOPA — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

«Me gustaría que la gente viera a la auténtica Celia Villalobos» , había confesado. Y lo que vio fue a una nueva Celia Villalobos, más humana, lejos del corsé de la política.

Además para emocionarse, también tuvo tiempo para hablar, fugazmente de política. Criticó que Aznar quisiese tutelar a Rajoy , decirle «ahora por allí, ahora por aquí». A su juicio no asumió que «en política, el que viene después va a echar ceniza sobre tus pasos». Aún hubo otro recadito para el que fue el primer presidente del Gobierno del PP, aquel que la hizo ministra entre 2000 y 2002 : «A estas alturas de mi vida, lo que piense Aznar no me interesa nada».

Al final, hubo tiempo hasta para el humor : «Es la primera vez que quiero que ganen los rojos», bromeó, pues en la prueba de exteriores ella fue con el equipo colorado, que, por cierto, triunfó sobre el azul, que es precisamente el color de su partido político. También celebró con risas las afortunadas imitaciones de Mariano Rajoy que realizó el humorista Flo .