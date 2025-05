Un ángel lleva de vuelta a Lucía Dominguín a «MasterChef Celebrity»

«No me he sentido más querido nunca. ¡Me he sentido tan respetado aquí! Ha sido un regalo». Con estas buenas maneras se fue –obligado– el actor Juanjo Ballesta de «MasterChef Celebrity 8» . «Me siento ganador», dijo antes de colgar el delantal. En la galería lloraba Josie , que se tapaba con un abanico a lo Locomía para que ni «El Bola» ni el espectador lo viesen tan afectado. Ballesta fue el noveno expulsado. Fue un adiós definitivo, no como el de Lucía Dominguín dos programas atrás, marcha que ayer logró revertir la hermana de Miguel Bosé .

El amaranto es el rey

Amaranto. Si había un seguidor de «MasterChef» que no supiese qué demonios es el amaranto, desde ayer ya no existe nadie en tal categoría. No fue por falta de tiempo: los que saben aseguran que es un cultivo ancestral, que ya se consumía 7.000 años atrás , nada menos. Este ingrediente fue el protagonista absoluto de la primera prueba, en la que los aprendices tuvieron que cocinar por equipos y en relevos (de 20 minutos).

El amaranto aporta fibra, vitaminas, hierro y un montón de cosas más, sobre todo a los veganos, que al parecer lo consumen con fruición. «Está considerado un súper alimento», presentó Jordi Cruz . Porque lo echan a horas en que los supermercados, y el pequeño comercio, ya están cerrados, que entraban ganas de bajar a la calle solo a comprar amaranto a granel (si es que existe en esas proporciones).

Flo y Gonzalo Miró , que se traen un simpático pique, formaron equipo con «Machote» Juanjo Ballesta , todos ellos ataviados con delantal verde. El naranja lo lucieron La Terremoto de Alcorcón , Celia Villalobos y Ainhoa Arteta . El marrón quedó para Josie , Raquel Meroño y Nicolás Coronado .

De entrada, suponemos que a Josie le preocupó escuchar que «MasterChef» envejece: «Salí de aquí dos años más mayor y estuve veinte días». Palabra de Bibiana Fernández , que, en compañía de Anabel Alonso , repartió los delantales de colores en ausencia de los chefs, sí, chefs. Ellas fueron aspirantes en «MasterChef Celebrity 2» , y de ahí el privilegio.

"Yo salí de aquí dos años más mayor y estuve 20 días" #MCCelebrity pic.twitter.com/UpBWgXoXdq — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2020

No solo había que cocinar por relevos . También a ciegas . Los capitanes (elegidos por sus compañeros, fueron Flo , La Terremoto y Josie , respectivamente) idearon un plato y lo describieron en un papel, que los que venían a continuación no pudieron leer; a la vista de lo que había en la mesa, tenían que intuir cómo continuar con la receta.

El falso risotto ideado por Josie pintó bien desde el principio. Raquel Meroño supo seguir las «piedritas» que fue dejando a lo largo de la mesa el estilista, pero Nicolás Coronado se despistó un tanto. El resultado, bautizado por el modelo, fue un «Amarotto trufado». El amaranto necesitaba más cocción que 20 minutos, pero eso solo lo sabía el que lo dijo, Jordi «Risto» Cruz . «Está rico», elogió Pepe Rodríguez , y Samantha asintió.

La Terremoto de Alcorcón quería hacer una tortilla, pero Ainhoa Arteta y Celia Villalobos no supieron interpretar lo que pretendía la artista. El resultado fue comestible, pero no era eso lo que se pedía, sino llevar a buen término el punto de partida propuesto. Fue, como la propia «Terre» apuntó, el clásico caso de teléfono estropeado.

«Guiso de gambones al amaranto» fue la propuesta final del equipo enteramente masculino. La idea de Flo era bien distinta, y complicada incluso en su enunciado: «Gambas rojas con mayonesa de Dijon sobre ensalada de amaranto con cilantro y lima». Nada menos. «¿Pero a dónde vas, chef?», preguntó espantado Juanjo cuando escuchó tal descripción, con los jueces –y las dos invitadas– prestos a juzgar la propuesta de los verdes. Este plato tenía además el inconveniente de que presentaba unas gambas, lo cual siempre evoca el legendario «León come gamba» , y esto es como invocar la mala suerte. Resultó, claro, ser la peor propuesta de las tres. Y lo fue, por culpa de Gonzalo Miró , que fue el primer relevo y el que llevó la propuesta culinaria por el camino equivocado. El periodista vive en este concurso entre el suelo y el cielo, que cantaba Mecano : lleva casi desde el primer programa caminando por el alambre, pero a la vez figura entre los favoritos.

Ganó el equipo marrón, y Raquel Meroño fue elegida como mejor concursante.

Felicidades a Raquel Meroño que se convierte en la mejor de la primera prueba y dona los 4000€ a @aenilce https://t.co/ng0M55SLgV #MCCelebrity pic.twitter.com/y6CSeDjbSg — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2020

Homenaje a los sanitarios

Llegó después la prueba de exteriores, en la sierra del Guadarrama, concebida como un homenaje a los profesionales de la salud: una selección de ellos fueron los comensales. El chef Mario Sandoval , del restaurante Coque (distinguido con dos estrellas Michelin), abrió las puertas de su finca a todos los aspirantes, incluso los previamente expulsados ( David Fernández , Melani Olivares , Jesús Castro , Raquel Sánchez-Silva , Perico Delgado , Lucía Dominguín y Laura Sánchez ). A ellos les correspondió elaborar los siete entrantes : tartar de langosta (Jesús Castro), ensalada de besugo (Lucía Dominguín), ñoquis de alcachofa (Laura Sánchez), escabeche de foie (David Fernández), gambas confitadas (Perico Delgado), ravioli de verduritas y crustáceos (Melani Olivares) y sopa fría de almendra (Raquel Sánchez-Silva). Cada uno tenía que preparar 30 raciones.

El resto –o sea, los aspirantes–, divididos en dos equipos elegidos al azar, tuvieron que elaborar un primero y un postre, a razón de 100 medias raciones de cada uno de los platos. Al equipo azul (formado por Gonzalo Miró , Josie , Nicolás Coronado y Raquel Meroño ) le correspondió cocinar carrillera con mole negro y patata suflé y, de postre, carrot cake.

Parpatana con huevo y pisto (primero) y pestiños con helado de vainilla (postre) fue el menú que correspondió en suerte a la escuadra roja ( Celia Villalobos , Ainhoa Arteta , Flo , La Terremoto de Alcorcón y Juanjo Ballesta ). «Si es que se pega todo», se quejaba la ex ministra, a la que los huevos se adherían cual lapas a la plancha. Después casi se pega con «La Terre», que considera que a la ex ministra de Sanidad le falta humildad y es muy mandona. La malagueña piensa que la culpa es de la cantante madrileña: «Es que está permanentemente buscándome la boca». En el fondo –de la sartén– se quieren.

Yo no quiero decir nada pero hasta yo hago los huevos mejor amiga #MCCelebrity pic.twitter.com/SJ6ttsjdMc — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2020

El nivel general fue muy bueno, y los comensales lo agradecieron. También los chefs. «Tenían defectillos, pero estaban buenos vuestros platos», juzgó Pepe Rodríguez las propuestas de los rojos. Pero fueron superados por los azules, entre los que Raquel Meroño ejerció como capitana improvisada –pues ese rol no se adjudicó a nadie– y Nicolás Coronado cocinó «las mejores patatas suflé de la historia del programa», elogió Jordi Cruz , justo antes de elegir a la actriz como la mejor de la prueba. Dos de dos para Meroño , que vivió su mejor noche en lo que va de programa y escala al rango de favorita.

A los chef les restaba elegir a quién de los ocho expulsados repescar. La elegida fue Lucía Dominguín , que curiosamente perdió a su madre ( Lucía Bosé ) durante la primera ola del coronavirus. «Pedazo de regalo, mami», agradeció el regreso a su progenitora. Es uno de sus dos ángeles custodios .

Prueba final

Ana Iglesias , ganadora de «MasterChef 8» entre gallos y pollos, propuso para la prueba final una receta de pichón a baja temperatura y un salteado de setas, un plato con el que triunfó en su edición. Hablando de triunfar, lo hizo a ojos de Nicolás Coronado , que le tiró los tejos desde la galería. Ella siguió el juego y aclaró que tiene novio. Se ve que el hijo de José Coronado y Paola Dominguín no vio «MasterChef 8», donde quedó clara la devoción de la modosita Ana por su padre y por su pareja.

Le diría: YO SOY TU PROFESORA Y LO QUE TU QUIERAS BABY 😳 https://t.co/fXZ1aibjw5 — Nuria 🍭 (@nuriaguasch10) November 3, 2020

Los aspirantes tuvieron que seleccionar qué aceite era el más idóneo en cada fase de la elaboración. Hubo varias, y se pudieron seguir por boca de Ana , que las fue anunciando. Cuando uno de los aspirantes acababa ese pasó, lo gritaba, y obligaba a parar a los demás. Y se pasaba al siguiente... Siempre y cuando no estuvieses parado por haber dado el «stop» sin haber acabado su misión, lo que suponía dos minutos de penalización. Le pasó a Juanjo Ballesta ya en el primer paso, lo que provocó en el muchacho más aceleración de la normal, y ya se sabe que él supera con mucho la media.

Ainhoa Arteta , que por una vez estuvo callada durante el cocinado, esparció flores por un pichón en el punto justo de carne.

A Flo se le fue la mano con la sal, pero el jurado elogió su evolución.

Celia Villalobos , tan clásica ella, se sumergió con gusto en la cocina contemporánea. «Hay fallos serios... La salsa, el salteado de las saltas», lamentó Pepe Rodríguez . «El nivel es alto», medió Jordi Cruz .

La Terremoto de Alcorcón ejecutó un plato «muy rico». «Confía en ti», le pidió Samantha Vallejo-Nágera . El jurado la eligió como la mejor de la prueba. Completaron el podio Flo y Ainhoa Arteta .

Ballesta llora tras su expulsión RTVE

Juanjo Ballesta presentó un batiburrillo en el que llegó a mezclar salsas: «Tu peor enemigo hoy has sido tú», lamentó Jordi Cruz . Se bloqueó, se puso nervioso, se atoró. Fue de tropiezo en tropiezo hasta la derrota final: «Estoy más perdido...», reconoció a media prueba. Pareció enderezar el rumbo en algún momento, pero no llevó el plato a buen puerto. Tampoco lo hizo Celia Villalobos, y entre ellos quedó la eliminación. Se libró la ex política por el punto de cocción del pichón. Y fue «El Bola» el que tuvo que colgar el delantal. Pero lo hizo tan emocionado y agradecido que más que un fracaso sonó a triunfo.