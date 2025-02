El amor está en el aire en ‘Secret Story’; y, desde esta noche, el espíritu navideño también. B elén Esteban, una ’Mamá Noel’ muy particular, ha encendido la Navidad en Guadalix de la Sierra durante la decimocuarta gala del ‘reality’. Aunque visto lo visto, 'La casa de los secretos’ debería llamarse mejor ‘La casa de los reventados’. Después de un gran dramón, Cristina y Luca disfrutan de su particular luna de miel entre morreos, risas y declaraciones de amor por todos los rincones. La reconciliación de la pareja ha avivado aún más si cabe la envidia de los compañeros ; ya les pesaba que fuesen los absolutos protagonistas del programa, pero además, por arte de magia, fue empezar los tortolitos a pasear su felicidad por toda la casa y andar la mayoría de morros.

Tampoco es que se esfuercen en disimularlo, sobre todo Julen y Sandra. No solo son tan torpes de seguir maquinando cómo sacarlos a la palestra sin contar con que, habiendo superado ocho nominaciones cada uno, son rivales a temer si les toca exponerse con ellos. No . Es que el motivo del complot que planeaban esta misma tarde junto a Gemeliers es que «están todo el día besándose» . Si se pelean, porque se pelean. Si se besan, porque se besan. Si no, es una ‘fake carpeta’ ¿No será pelusilla de que un rato de ellos bailando en cualquier fiesta sea más divertido que el concurso entero de dos 'viejóvenes' mimetizados con Maxcolchón? Ellos solos, sin nadie más en la casa, darían contenido suficiente para cargar con el peso del 24 horas. Con otros, el chiringuito hubiera cerrado al primer mes.

El teatro de Sandra Pica

De hecho, una vez más, gracias a la ONG Cristina Porta, a Sandra Pica se la ha visto en una gala. La ex de Tom Brusse, que lo más destacable de su concurso es tirar una pila de ropa sobre la cama de su rival , quería protagonismo.

Con ese objetivo montó un ‘show’ en directo el martes, forzando un enfrentamiento con la periodista basado en un comentario sacado de contexto sobre su presunta narcolepsia. Algo que, dicho sea de paso, su propia madre le recriminó cuando subió a verla. El problema para Pica es que dos no entran en guerra si uno no quiere , y la otra parte está muy ocupada 24/7 comiéndose la boca con su Mister Italia de 1,90 mientras ella raja de su contrincante hasta con las plantas del jardín. «Todo el rato salta cuando hay un directo, pero luego hay una fiesta y… Hay que reírse un poquito, la vida es para divertirse», es lo más “grave” que ha comentado la catalana sobre la otra mujer de la casa. En cambio, «fría, calculadora, altiva, prepotente y p*** loca», es lo más bonito que la ha llamado Sandra.

Lástima que el karma sea tan bicho y no haya aprovechado las últimas horas de su novio en el programa: Julen ha perdido su duelo contra Luis Rollán. «Justicia poética», se mofaba de Cristina cuando lloraba en la cama por su pelea con Luca. Demasiado recorrido para un concursante cuya trayectoria se resume en dormir, tirarse pedos y hacer el macarra en las galas. Así pues, aún siendo un falsete y un veleta, el colaborador de ‘Viva la vida’ al menos aporta risas, implicación con el programa y conversaciones interesantes. Puede darse con un canto en los dientes de que tenga los 50.000 euros del juego de las esferas casi asegurado s . «Es una persona que brilla con luz propia», decía Sandra de él. ¿Confirmamos que el amor es ciego? Confirmamos.

Las últimas (e imprevisibles) nominaciones

¿Y confirmamos también que, a 10 días de la final, ‘Secret Story’ sigue dando bandazos sin mucho sentido? Afirmativo. A estas alturas de la película, con solo cinco concursantes, en vez de abrir líneas para votar en positivo como es lo habitual en otras ediciones, se han sacado de la manga las últimas nominaciones , realizadas por elección del público a través de una fórmula especial basada en cinco 'jokers', que han determinado los puntos de cada concursante.

Jugada maestra, porque ha dado un giro de 180º a la terna de nominados. S andra, Gemeliers y Luis se juegan su plaza en la final; Cristina y Luca, por su parte, se libran milagrosamente de salir a la palestra. Así las cosas, ‘Secret Story’ ya tiene a sus dos primeros finalistas. Los más merecidos.