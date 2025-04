Juan del Val | Toros, Iglesia y antivacunas: las otras veces que el marido de Nuria Roca la lio en televisión

Juan del Val (Madrid, 51) levanta pasiones en los platós, aunque no siempre para bien. Sin ir más lejos, el colaborador de ‘El Hormiguero’ lamentaba este martes haber sido denunciado por un posible delito de odio ante el Defensor del menor de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo por unos desafortunados comentarios en el programa de Pablo Motos en el que bromeaba sobre los niños superdotados: «Cuando un niño suspende ahora los padres dicen: 'No, mi hijo suspende porque es superdotado’. A lo mejor no. 'No, es que como es tan inteligente, es que se aburre'. No hay ninguno que suspenda porque es un vago, no, es que tiene altas capacidades».

El polémico Juan del Val en estado puro #EdurneEH pic.twitter.com/DOaLpnLgm6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022

Ante la avalancha de críticas, el marido de Nuria Roca se ha defendido a través de su perfil de Instagram . «En el fondo da igual lo que haya sucedido realmente, lo que dije y el contexto en el que lo dije, el objetivo es construir una verdad a base de repetir una y mil veces que “se ha reído de niños que sufren”. ¿Quién puede defenderse de una acusación así? Da igual la realidad, ese mensaje es el que tiene que calar».

Pero, como ha escrito el periodista en la famosa red social, esta polémica es una de tantas; la controversia es un terreno en el que está bien curtido. Y es que con su ácido sentido del humor, Juan del Val ha removido el avispero en más de una ocasión.

En guerra con los antivacunas

Como cuando se echó encima a los antivacunas. A raíz de un debate en ‘El Hormiguero’ sobre qué hacer con la población que rehúsa inmunizarse contra el covid-19, el colaborador defendía tajante que la gente se tiene que vacunar. «El no vacunarse es un síntoma absoluto de estupidez. Y todo lo demás es decir las cosas de manera educada y yo creo que estoy siendo bastante preciso: son estúpidos. ‘No, es que nos sentimos perseguidos’. Más os tendrían que perseguir, porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, un montón de muertes y de desgracias y, sinceramente, vacunaos».

En respuesta a los miles de ‘haters’ que despertaron por estas declaraciones, él mismo publicó que «si insultáis, hacedlo bajito».

El escándalo de los karatecas de Tokio

Otra de sus intervenciones épicas en el programa de Antena 3 ocurrió en septiembre del año pasado al volver de las vacaciones. Haciendo un repaso de la actualidad de los meses estivales, con los colaboradores charlando animadamente, Del Val soltó uno de sus comentarios sin filtro en relación a los Juegos Olímpicos de Tokio. «¿Habéis visto lo de las katas del kárate? Y digo yo: ¿Y esto cuándo empieza?». Entre risas, Juan del Val agregó: «Hemos ganado un oro y una plata. Ha sido un rotundo éxito. Y es verdad que lo ves y dices: ¡Qué difícil! Pero en un momento dado dices: Ya, ¿no? Dejar de hacer sombra (en referencia al boxeo). Es pegarle al aire».

Hasta Pablo Motos se escandalizó por las palabras. «¡Qué malo eres! No pensé que eras tan malo».

Una vez más, tuvo que salir a defenderse de las críticas, aunque aclarado en un vídeo que no pensaba rectificar ni pedir disculpas porque a su juicio es absurdo «arrepentirse de las risas». «Me han dicho tonto, sinvergüenza, idiota, gilipollas, cabrón, hijo de puta... Un señor me escribió: ‘Te deseo que te suceda algo muy malo’. Y una señora, supongo que madre de niños karatecas, me dijo: ‘Ojalá se rían de tus hijos como tú te has reído de los míos’», narraba. Y aclaraba que «yo me he reído de unos movimientos que me parecen graciosos. Eso no significa que me ría del kárate, que me ría de los practicantes del kárate, que me ría de los deportistas olímpicos, de los Juegos Olímpicos, del esfuerzo, del sacrificio... ¡Qué va!».

Bromas incendiarias sobre la Iglesia

Pocos días después, el colaborador de ‘El Hormiguero’ volvió a liarla, esta vez poniéndose en contra a la Iglesia. En la mesa de actualidad del espacio más longevo de las noches la tertulia versaba ese día sobre Xavier Novell i Gomà , el obispo de Solona , quien colgó los hábitos al enamorarse de una escritora de novela erótica y satánica.

«La verdad es que tampoco es tan diferentes a lo que ha pasado toda la vida en el clero ¡No hay ningún obispo sin su sobrina! En el imaginario español es verdad que todos los curas tienen una sobrina a la que ellos atienden... bueno, todos no, perdón, digamos una parte. Y no pasaba nada», decía en guasa, siguiendo con su discurso. «Es verdad también que para la Iglesia, evidentemente, existe Dios, entonces también existe el demonio. Esto es una cosa que se puede tomar con cierta naturalidad, y por tanto, quien sea creyente es normal que pueda pensar que este hombre está poseído por el demonio».

Y zanjaba así su teoría. «Este tipo es peculiar porque tenía muchísima vehemencia con todo este tipo de cosas, y decía, por ejemplo, que solo se podían tener relaciones sexuales para procrear. Esto es una doctrina de la Iglesia, es su realidad, así que tampoco se sale mucho de sus bases».

Una relación en boca de todos

El escritor lleva más de veinte años felizmente casado con Nuria Roca , con quien tiene tres hijos. Sin embargo, una confesión sobre su matrimonio sugiriendo que mantienen una relación abierta escandalizó a más de uno. «A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa absolutamente normal, y lo que me da mucha pereza es la fidelidad como concepto. Es una opción como otra cualquiera, pero que las parejas se basen en ese pilar... A mí no me parece el gran valor de las cosas y me da exactamente igual».

Viendo el revuelo causado, señalaba posteriormente en una entrevista que «en este país, en cuanto hablas de algo que se sale de lo convencional, la gente se echa las manos a la cabeza», haciendo también un llamamiento a tratar este tipo de cosas con «naturalidad». Además, recalcó que «no damos recetas ni lecciones, no hay una fórmula mejor que otra, cada uno vive su relación como quiere».

Su predicción sobre el futuro de los toros

Antes de recalar en ‘El Hormiguero’, Juan del Val ya cosechaba, aunque con perfil más bajo, una larga carrera como periodista, guionista y escritor. De hecho, fue crítico taurino. Charlando sobre este trabajo reconocía en el programa ‘Liarla Pardo’ , presentado por Cristina Pardo , que sigue siendo aficionado. «Siempre he entendido que el espectáculo es difícil de entender porque tiene algo de anacrónico. Los toros siempre formarán parte de mi vida, me han aportado valores. Entiendo que haya gente a la que le parezca una barbaridad, pero he sido aficionado y lo seguiré siendo. Ojalá siga habiendo toros y yo pueda ir a una plaza».

Con todo y con eso, no le auguró un futuro muy prometedor a la tauromaquia, arremetiendo contra el sector. «El futuro lo veo complicado. Se ha perdido la cultura taurina que hubo durante décadas en España porque las generaciones más jóvenes no están en eso y al final acaba porque la gente no vaya a las plazas. Además, el sector taurino no ha estado casi nunca a la altura de las circunstancias y parece que los antitaurinos sean más los que están dentro que los que están fuera».

Como era de esperar, se le echaron encima tanto los que defienden la tradición como los que la repudian.

A la gresca con Ágatha Ruiz de la Prada

A Juan del Val le salen enemigos de debajo de las piedras; una de las guerras más mediáticas del escritor fue contra Ágatha Ruiz de la Prada . Ocurrió en una de sus intervenciones como jurado en el concurso musical ‘El Desafío’ , donde la diseñadora interpretó una de las canciones de la banda sonora de ‘La La Land’ y según ella recibió una valoración desorbitada por su parte. «Me habló fatal y no es nadie para dirigirse a mí de ese modo».

Una vez más centro de todos los insultos, el marido de Nuria Roca desmintió el escándalo. «No me gustan las guerras y desde luego esta no es la mía. El odio, el rencor y el clasismo no forman parte de mi vida».

Aconsejada por sus abogados, Ruiz de la Prada acabó por pedir disculpas públicas, un gesto al que el escritor reaccionó en redes sociales. «Era bastante evidente que no era yo el que tenía que pedir perdón. Puedo caerte bien, mal o regular, pero jamás en treinta años de profesión he insultado ni he faltado el respeto a nadie. Me alegro de dar por finalizada aquí esta historia».