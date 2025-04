El escrupuloso protocolo sanitario de Bustamante para poder ver a su hija Daniella

«No podría estar sin ella», confesó Bustamante a su amigo Pablo Motos . Hablaba de Daniella , la hija que tuvo con Paula Echevarría hace once años y medio. Su ex fue entrevistada la pasada semana en «El Hormiguero» y este jueves le tocó a él. También le correspondió visita de la niña.

«Los padres que por circunstancias de la vida estamos separados tenemos el derecho, igual que las personas que se mueven a su trabajo, para poder ir a recoger a nuestros hijos sin ningún tipo de problemas cuando nos toque según lo acordado», explicó.

Para poder verla, cumple un escrupuloso protocolo de limpieza. «Eso sí, las visitas las hacemos con muchísima precaución. Sale, se recoge en el coche, se desinfecta, y cuando se llega a casa, la ropa a lavar, incluso los zapatos se quedan en una zona donde se desinfectan. Y lavarse muy bien las manos con agua y jabón».

«No es fácil estar en esta situación», confesó desde su casa Bustamante , que es un culo inquieto. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues con organización. «Lo que me viene bien es tener un horario», explicó. También quema horas haciendo deporte: «Entrenar es básico para relajar la cabeza». Paula Echevarría reveló a Motos que jugaba al Trivial y al parchís con la niña. También lo hace el ex albañil más famoso de España .

¿Y cantar? Por ahora no lo ha hecho. «Tengo vecinos arriba y abajo. Ya no vivo en un chalé», se disculpó. Pero promete hacerlo: «He pedido unas cosas», anunció. Se supone que para cantar. Quizá les cante su nuevo tema: «Mi próximo single está a punto de salir». Fue decirlo y le pidieron un avance. «No puedo hacer un spoiler. Ya lo entenderás... Va a ser muy emotivo, muy especial». No es difícil deducir que tendrá algo que ver con la actual pandemia. ¿Quizá con los sanitarios?

Lo que sí desveló Bustamante en su conversación con «El Hormiguero» es cómo ha evolucionado la vida de los patos que hace unos días recalaron en la piscina de su casa. Se han hecho populares porque colgó una foto en Instagram . Pues bien. Ya ha adivinado que son «chico y chica y que ahí hay lío». «Hay escenas un poco escabrosas que no he colgado», bromeó sobre la actividad reproductora de los animales.