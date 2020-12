El emotivo mensaje de Ana Obregón a su hijo Álex La presentadora dedicó unas palabras a su hijo fallecido este año momentos antes de las campanadas

2020 ha sido un año para olvidar para todos. Especialmente para Ana Obregón, pues se enfrentó a la pérdida de su hijo Álex, fallecido a los 27 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando más de dos años.

En su regreso a TVE para dar las campanadas junto a Anne Igartiburu. Obregón no dudo en mandar un emotivo mensaje a su hijo momentos antes de despedir el 2020.

«Cada año que he retransmitido las uvas le enviaba un mensaje a mi hijo y un beso, este año no me puede ver pero está conmigo siempre. Un beso para ti», decía isiblemente emocionada.