«Barrio Sésamo» niega que Epi y Blas sean homosexuales

Actualizado 19/09/2018 a las 00:13

«Barrio Sésamo» y Frank Oz, cocreador de Epi y Blas, negaron este martes que estos dos famosos personajes infantiles sean homosexuales, tal y como había defendido recientemente un antiguo guionista del programa.

«Como siempre hemos dicho, Bert y Ernie (los nombres originales de Epi y Blas) son (los) mejores amigos (de cada uno)», indicó este martes en Twitter Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de «Barrio Sésamo». «Fueron creados para enseñar a los niños de preescolar que las personas pueden ser buenas amigas de aquellos que son muy diferentes a ellas. Aunque sean identificados como personajes masculinos y posean muchas características y rasgos humanos, como la mayoría de las marionetas de 'Barrio Sésamo', siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual», aseguró Sesame Workshop.

En un sentido similar se manifestó este martes Frank Oz, quien creó este divertido dúo junto a Jim Henson. «Parece que a Mark Saltzman le preguntaron si Bert y Ernie son gais. Está bien si él cree que lo son. No lo son, por supuesto. Pero, ¿por qué esa pregunta? ¿Importa en realidad? ¿Por qué la necesidad de definir a la gente solo como gais? Hay mucho más en un ser humano que solo heterosexualidad u homosexualidad», afirmó Oz.

«Barrio Sésamo» y Frank Oz reaccionaron así a las declaraciones del guionista Mark Saltzamn, que afirmó recientemente a la revista «Queerty» que Epi y Blas eran pareja. «No tenía otra manera de contextualizarlos», sino como pareja gay, opinó Saltzamn, que se incorporó a mediados de los años ochenta al equipo de guionistas de «Barrio Sésamo». El guionista señaló que más de una persona se referían a él y a su pareja, el editor cinematográfico Arnie Glassman -fallecido en 2003-, como Epi y Blas. Reconoció que los personajes de trapo fueron análogos, de muchas maneras, a la relación que tenía con su pareja. «Eso es lo que tuve en mi vida, una relación entre Bert y Ernie».

Las populares marionetas aparecieron por primera vez en 1969 como compañeros de habitación con puntos de vista muy diferentes sobre cómo hacer las cosas. Sin embargo, la homosexualidad de Epi y Blas fue un tema latente durante años y ya en 2011 Sesame Workshop rechazó los rumores que apuntaban que eran homosexuales.

No obstante, estos dos personajes se convirtieron en icono gay por obra de la revista The New Yorker, que en 2013 eligió una imagen de las dos populares marionetas de espaldas y con actitud cariñosa sentados en un sofá mientras siguen por televisión la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de dar a las parejas homosexuales todos los derechos a nivel federal.