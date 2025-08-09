Suscríbete a
El viaje hacia los orígenes de 'Outlander'

Movistar Plus+ estrena la precuela de la saga, 'Sangre de mi sangre', que llega a España horas después que a EE UU

Escena de 'Sangre de mi sangre', secuela de 'Outlander'
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La historia de 'Outlander' siempre ha sido mucho más que una simple saga de amor y aventura. Desde su estreno en el 2014, la serie ha cautivado a millones de espectadores por sus intrincadas tramas históricas y la profundidad emocional de sus personajes. Ahora, ... con el estreno de la precuela 'Outlander: sangre de mi sangre', la audiencia tiene la oportunidad de adentrarse en los orígenes de las leyendas que protagonizan la serie original. Así, este 9 de agosto, Movistar Plus+ trasladará a los espectadores a un viaje en el tiempo para descubrir a los padres de Claire y Jamie Fraser (interpretados en la serie original por Sam Heughan y Caitriona Balfe), dos parejas cuyo amor, marcado por las tensiones de la guerra y las turbulencias del siglo XVIII escocés, sembró las semillas de las épicas historias que se conocen hoy.

