¿Y si los aliados hubieran perdido la II Guerra Mundial? «The man in the high castle» tiene la respuesta

«The man in the high castle», la que ha sido la serie revelación de Amazon Prime Video, regresará con su tercera temporada el próximo cinco de octubre. En el tráiler, que la compañía liderada por Jeff Bezos ha hecho público esta mañana, la artista berlinesa Lxandra reimagina el éxito de U2 «Pride (In the Name of Love)».

Basada en la premiada novela de historia alternativa de Philip K. Dick de 1962, la ficción de Amazon explora lo que habría pasado si las potencias aliadas hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial. La tercera temporada de esta serie galardonada con un Emmy nos muestra a Juliana Crain (Alexa Davalos) tras llegar a la Zona Neutral en busca de seguridad. Al darse cuenta de que su destino está entrelazado, trabaja con el Ministro de Comercio Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) para resolver el misterio de las últimas películas. Mientras tanto, las tensiones entre el Reich y el Imperio siguen aumentando, Joe Blake (Luke Kleintank) regresa de Berlín y es enviado en misión diplomática a San Francisco, donde él y Juliana se reúnen y llegan a un punto de inflexión en su relación.

También en la nueva temporada, el Obergruppenfuhrer John Smith (Rufus Sewell) se ve alagado por la alta sociedad nazi, pero las fuerzas políticas norteamericanas se están acercando, como los Reischsmarschall Lincoln Rockwell y J. Edgar Hoover que conspiran contra él. Helen (Chelah Horsdal) toma medidas drásticas para proteger a su familia mientras luchan con las secuelas de la muerte de Thomas, y Smith se entera de un nuevo programa nazi escandaloso y ambicioso que tiene ramificaciones personales y globales.

The Man in the High Castle cuenta en su reparto con Alexa Davalos (Mob City), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon) Chelah Horsdal (You Me Her) y Jason O’Mara (Agents of S.H.I.E.L.D.), así como conCary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) y Rufus Sewell (Victoria). La serie ha sido desarrollada por Frank Spotnitz (The X-Files), con Ridley Scott (The Martian), David W. Zucker (The Good Wife), Richard Heus (Ugly Betty), Isa Dick Hackett (Philip K. Dick’s Electric Dreams), y con Daniel Percival (Banished) como productor ejecutivo para su tercera temporada. Además, Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) ha ejercido como showrunner y productor ejectuvo en esta nueva temporada.